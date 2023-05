Tiro con l’arco, a Quattro Castella l’unica tappa italiana del Campionato mondiale di tiro di Campagna

Trecento arcieri iscritti. Due campi di gara, ognuno di 28 piazzole di tiro. Punti ristoro, parcheggi e l’assistenza sanitaria qualora ve ne fosse la necessità. E un polo logistico dove avrà sede la segreteria Federale, e dove si terranno le conferme iscrizioni, il controllo materiali e le cerimonie di apertura e chiusura. Si è già messa in moto la macchina organizzativa del gruppo degli Arcieri della Notte per ospitare, nel territorio di Quattro Castella, l’unica tappa italiana dell’IHBC 2023 (Italian Bowhunter Championship – Campionato Italiano BowHunter), ovvero il tiro di campagna con l’arco.

L’evento, patrocinato della Provincia di Reggio e dal Comune di Quattro Castella, fa parte del tour mondiale sotto l’egida dell’IFAA (International Field Archery Association) e si svolgerà, in località Salvarano, da venerdì 2 a domenica 4 giugno 2023. La compagnia degli arcieri della Notte lo organizza essendosi aggiudicata il bando di FIARC (federazione italiana arcieri tiro di campagna).

Con la cerimonia di apertura del Venerdì sera si apre ufficialmente l’IBHC 2023 che, tra Sabato e Domenica, vedrà i 300 iscritti sfidarsi sui percorsi gara che si snodano lungo i boschi che sovrastano Salvarano. La domenica, al termine delle gare, premiazioni e cerimonia di chiusura.

“La tappa Italiana del tour rappresenta un evento sportivo di richiamo internazionale, che arricchisce l’Emilia-Romagna e ne promuove la straordinaria bellezza – spiega Paolo Coperti, presidente degli Arcieri della Notte – Sarà un’occasione importante per promuovere il territorio e le sue eccellenze, dal momento che gli atleti in gara avranno modo di scoprire scorci delle colline Matildiche, all’interno delle quali si snodano i percorsi gara. Arcieri e accompagnatori potranno poi godere delle attrattive turistiche reggiane, dai monumenti, alla cucina tradizionale”

Lo stesso presidente, a nome del gruppo Arcieri della Notte, ringrazia la Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Quattro Castella che ospita la manifestazione, in particolare per il supporto logistico e per gli spazi e materiali concessi, tutte le attività del territorio che in diverse forme ci supportano, e non da ultimi tutti i volontari dell’Associazione che da mesi prestano il loro tempo per la perfetta riuscita dell’evento.

Il tiro di Campagna con l’Arco è un’attività sportiva unica, adatta a persone di ogni genere e di ogni età. Si sfrutta la morfologia del terreno per creare difficoltà di tiro e i bersagli sono sagome tridimensionali in materiale sintetico espanso, raffiguranti animali. L’arciere non troverà mai un tiro uguale a un altro, nemmeno nell’ambito di una stessa piazzola e le frecce saranno sempre a diverse distanze, rigorosamente sconosciute. Si tratta di una pratica di tiro ricreativo che promuove una sana vita sportiva a stretto contatto con la natura e che aiuta chi lo pratica a trovare un centro dentro di sé, a sviluppare le proprie potenzialità di equilibrio, consapevolezza corporea, concentrazione, percezione dei rapporti spaziali e sensoriali tra realtà esterna e interna, integrazione mente-corpo.

Il tiro con l’arco di campagna richiama valori ancestrali, così come venivano intesi dai nostri avi, utilizzando arco e frecce nell’ambiente in cui si sono evoluti come strumenti per procurarsi il cibo, senza però andare a ferire i sentimenti umani né offendere l’equilibrio della natura. Le arciere e gli arcieri sono persone che amano l’attività all’aria aperta e vivono intere giornate nei boschi, durante le quali emerge la voglia di giocare, ma molto seriamente, e in totale sicurezza.

Per maggiori informazioni sulla manifestazione è possibile consultare la pagina Facebook “IBHC 2023”. Chi invece volesse diventare un arciere può contattare la Compagnia Arcieri della Notte: info@arcieridellanotte.it, www.arcieridellanotte.it,