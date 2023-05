Bologna è cura, biciclettata per Gli amici di Luca

L’Arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, con Fulvio De Nigris, Alessando Bergonzoni e Cristina Ceretti consigliera del Comune di Bologna delegata al welfare e disabilità, ha dato il via oggi nel cortile della Curia alla biciclettata di solidarietà promossa da Uisp Bologna e associazione Fausto e Serse Coppi a favore de Gli amici di Luca per la Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Attraverso tre tappe l’iniziativa, sostenuta dall’azienda Sgarzi, vedrà l’arrivo dei ciclisti al santuario di San Gabriele dell’Addolorata sul Gran Sasso.

I ciclisti bolognesi porteranno il messaggio dell’iniziativa “Bologna è cura manifesto per la Giornata dei risvegli” promossa da Gli amici di Lica e dal Comune di Bologna. “San Gabriele – ha detto Claudio Pesci presidente dell’associazione Fausto e Serse Coppi – è il protettore dei ciclisti e luogo nel quale molto spesso vanno per grazia ricevuta. Noi sei ciclisti bolognesi, uno dei quali ipovedente in tandem con un guidatore, porteremo un casco rotto e delle scarpe simboli di un incidente occorso qualche anno fa e per il quale desideriamo ancora ringraziare San Gabriele per gli esiti positivi”.