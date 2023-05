La sindaca di Vignola scrive al ministro Lollobrigida per chiedere interventi a sostegno del settore cerasicolo

La sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli ha scritto al ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e all’assessore all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi per chiedere un fattivo e tempestivo intervento a sostegno del comparto cerasicolo del vignolese travolto dagli eventi atmosferici catastrofici di queste settimane.

******

Ecco il testo della missiva:

All’attenzione del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida

All’attenzione dell’assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare della Regione Emilia-Romagna Alessio Mammi,

con la presente sono a rappresentarvi la grave situazione in cui versa il comparto cerasicolo della zona di Vignola. Come sapete la ciliegia IGP di Vignola è il prodotto di eccellenza delle nostre campagne nonché straordinario veicolo di promozione del nostro territorio. Le calamità atmosferiche che si sono abbattute in sequenza in questi ultimi mesi – siccità prima, gelate tardive poi e infine giornate di pioggia insistente e continuativa – hanno decimato il prodotto, soprattutto le varietà precoci e quelle che maturano a metà raccolta. Ci sono purtroppo molti imprenditori agricoli che hanno perduto tutto il possibile raccolto della stagione. Come sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli sono in costante contatto con i vertici del Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP che mi tengono aggiornata sull’andamento sempre più difficile della campagna di raccolta (che per molti produttori non è neppure mai cominciata). Ho personalmente parlato con alcuni agricoltori che, con grande dignità ma altrettanta preoccupazione, mi hanno raccontato dei mesi di lavoro perduti per le avversità atmosferiche. Siamo consapevoli che le conseguenze più drammatiche di queste inedite precipitazioni le stanno ancora vivendo le popolazioni della Romagna, con cui siamo solidali e in costante rapporto di collaborazione, ma anche gli imprenditori della cerasicoltura vignolese hanno subito danni purtroppo ingentissimi. Mi unisco, quindi, ai vertici del Consorzio della Ciliegia di Vignola IGP nel chiedere attenzione ai nostri agricoltori e un sostegno concreto al loro lavoro e all’impegno che hanno profuso nella cura di una produzione di eccellenza travolta dagli eventi catastrofici di queste settimane

certi di un vostro fattivo e tempestivo intervento

porgo cordiali saluti

prof. Emilia Muratori, sindaca di Vignola e presidente dell’Unione Terre di Castelli