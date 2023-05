La Polizia di Stato di Reggio sequestra mezzo etto di cocaina, 29 pasticche di ecstasy e oltre 9mila euro

Nella giornata di ieri gli investigatori della Questura Reggiana, sulla scorta dell’analisi delle segnalazione dei cittadini e dei plurimi dati emersi dai servizi di controllo del territorio, effettuati in particolare in area stazione, individuavano in un 39enne reggiano un presunto pusher.

Gli operatori di Polizia procedevano ad un discreto ed accurato servizio di osservazione e pedinamento dell’uomo, culminato nel pomeriggio di ieri con una perquisizione di iniziativa della sua abitazione, sita in area periferica della città.

Alla vista degli investigatori della Questura reggiana, il 39enne consegnava, spontaneamente, un “sasso” di stupefacente tipo cocaina del peso di 51 grammi lordi, 29 pastiglie di Ecstasy, due bilancini di precisione, una rivoltella a rotazione, calibro 8, priva di tamburo e la somma contanti di 9.420 euro.

Sulla scorta di quanto emerso l’uomo, cittadino italiano, incensurato, veniva arrestato in flagranza di reato di detenzione di sostanza stupefacente e sottoposto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, alla misura degli arresti domiciliari.

Sulla rivoltella sono in corso accertamenti in ordine alla provenienza.