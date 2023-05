Dal 26 maggio torna a San Felice sul Panaro “E…state nei parchi”

Torna a San Felice sul Panaro “E…state nei parchi”, dal 26 maggio al 27 luglio, una vera e propria “maratona” di due mesi di musica, cibo e allegria nei luoghi “green” cittadini. Tutti gli appuntamenti iniziano alle 21.

La manifestazione comincia venerdì 26 maggio in via Villa Gardè, dove si potrà ballare con l’orchestra Giacomo Zanna e Zumba Fitness con Alice della scuola Arckadia e gustare un rinfresco. A seguire appuntamento a Rivara giovedì 8 giugno: musica con Cristina Moltemi, assaggi gastronomici e truccabimbi. Giovedì 15 giugno si farà festa al parco Puviani: spettacolo musicale con l’orchestra Roberto Morselli, gnocchi fritti, affettati, vino e dolci, mentre sabato 17 giugno “E…state nei parchi” farà tappa a Confine, al campo sportivo, con dj e assaggi gastronomici. Giovedì 29 giugno la manifestazione si svolgerà in centro storico nel “Parco Marinai” con musica dal vivo con Gravity Dive, Teal n’Orange e con assaggi gastronomici, mentre martedì 4 luglio sarà al parco Carrobbio di San Biagio con musica dal vivo e assaggi gastronomici. Giovedì 6 luglio “E…state nei parchi” si svolgerà nel parco in via Tassi: musica con dj anni ’80,’90, ‘2000 e con assaggi gastronomici. Venerdì 14 luglio al parco Ciro Menotti ci sarà la festa della musica, con assaggi gastronomici. La manifestazione prosegue giovedì 20 luglio presso il parco Estense con l’orchestra Michele Rodella, con assaggi gastronomici, per concludersi giovedì 27 luglio a Pavignane con musica anni ’70,’80,’90 con i Pentium e distribuzione di gnocco fritto, vino e birra. Organizza la Pro Loco di San Felice con il patrocinio del Comune.