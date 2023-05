Fidanzatini dello spaccio fermati a Reggio Emilia dalla Polizia Locale

Gli agenti del Nucleo Antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia hanno fermato una coppia di ragazzi, entrambi ventenni, diventata punto di riferimento per lo smercio di stupefacenti soprattutto nei quartieri di Rosta nuova e del Tondo. Durante le indagini gli agenti hanno documento oltre 500 cessioni effettuate dalla coppia utilizzando soprattutto le piattaforme social.

I fatti risalgono alla mattina del 17 maggio quando gli agenti di via Brigata Reggio hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Emilia Dario De Luca, che prevedeva l’arresto con la misura cautelare della traduzione in carcere per lui e quella dell’obbligo di firma per lei. L’attività investigativa messa in atto dal Nucleo Antidegrado della Polizia locale, coordinato dal Sostituto procuratore Valentina Salvi, ha fatto emergere come la coppia fosse diventata un punto di riferimento nei quartieri di Rosta Nuova e Tondo per lo smercio di hashish, marijuana e cocaina, in particolare grazie all’utilizzo delle piattaforme social. Gli agenti nel corso delle indagini hanno documentato oltre cinquecento cessioni effettuate dalla coppia che aveva come riferimento soprattutto giovani. Mentre per il ragazzo si sono aperte le porte della casa circondariale, la giovane dovrà ottemperare all’obbligo di firma presentandosi tutti i giorni all’interno del comando di via Brigata Reggio.