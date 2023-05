Si rafforza la collaborazione tra GRADE e Uisp

Le Bomboniere solidali GRADE sono un’opzione sempre molto richiesta da famiglie che scelgono di festeggiare il matrimonio o anche un battesimo, una comunione, una cresima, una laurea, un anniversario speciale in modo solidale. Le bomboniere GRADE sono creazioni artigianali, personalizzabili a seconda dell’occasione e realizzate a mano dalle volontarie che da ora in avanti possono contare su nuovi spazi grazie alla collaborazione con Uisp Reggio Emilia.

Annamaria Crisalli, direttrice dell’Ente di Promozione Sportiva reggiano spiega: “All’interno di Uisp c’è una forte sensibilità verso il valore sociale che ci spinge ad andare oltre lo sport, cercando di fare del bene a 360°. Ecco perché abbiamo ufficializzato un altro pezzo della nostra collaborazione con GRADE Onlus: grazie anche al supporto del circolo velico Velablu, la Fondazione avrà a disposizione uno spazio UISP all’interno del quale confezionare le bomboniere che contribuiscono alle loro raccolte fondi per la ricerca”.

La collaborazione tra GRADE e Uisp si è consolidata negli ultimi mesi ampliando la rete di rapporti e amicizie della Onlus con altre realtà del volontariato reggiano; un obiettivo molto importante poiché offre la possibilità di affrontare temi come la salute e il benessere psico-fisico delle persone.

“Ringraziamo ancora una volta UISP per averci aperto le porte di casa” conclude Valeria Alberti, direttrice della Fondazione Grade Onlus “poter contare su uno spazio capace di ospitare le nostre volontarie specializzate nel confezionamento delle bomboniere solidali è per noi un grandissimo supporto. Il progetto bomboniere solidali, avviato dal 2010, porta generose donazioni utili per concretizzare le numerose attività della Fondazione che supportano non solo il reparto il reparto di Ematologia di Reggio Emilia, ma anche i pazienti più fragili grazie alle cure domiciliari, oltre ai progetti di ricerca per la cura di leucemie, linfomi e mielomi”.