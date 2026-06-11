Il successo del Chierici di Reggio a Bologna: premio speciale alla compagnia Pelle di Apollo per lo spettacolo sul caos interiore

Il progetto “Teatro a scuola” del Liceo Artistico Gaetano Chierici di Reggio Emilia taglia il traguardo degli undici anni di attività con un successo straordinario che ne conferma il valore educativo e artistico. Da gennaio a giugno 2026, il percorso ha coinvolto un gruppo affiatato di studenti appartenenti a classi miste, dalla prima alla quinta superiore, unendo sensibilità e background differenti in un’unica grande esperienza collettiva. Sotto la guida della professoressa Lara Rovacchi e grazie alla preziosa collaborazione con la Compagnia Teatrale “Quinta Parete”, i giovani attori hanno lavorato intensamente per dare vita a una produzione capace di emozionare e far riflettere.

Il culmine di questo percorso è stato il 31 maggio 2026 a San Lazzaro di Savena, a Bologna, durante il prestigioso Festival delle Scuole organizzato dall’ITC Teatro dell’Argine. Per il secondo anno consecutivo, la compagnia ufficiale del liceo, denominata “Pelle di Apollo”, ha preso parte alla manifestazione con entusiasmo e impegno, riuscendo questa volta a conquistare il Premio Speciale “Fabio Trentini”. La giuria ha conferito il riconoscimento allo spettacolo intitolato “Può esserci caos” con una motivazione profonda, lodando il lavoro per aver valorizzato le specificità e le abilità di tutti i partecipanti e presentando un’opera delicata e divertente che stimola la riflessione sul mondo interiore di ognuno di noi. Questo premio rispecchia pienamente la vera essenza del progetto, inteso da sempre come uno spazio e un tempo protetti dove ogni anima può esprimersi in totale libertà, mostrando la propria bellezza e unicità.

Il successo bolognese ha trovato la sua naturale e calorosa cassa di risonanza sul territorio reggiano con una serie di repliche molto attese presso il Teatro San Prospero di Reggio Emilia. La sera del 3 giugno l’intero cast è salito sul palcoscenico davanti a una platea gremita di genitori, parenti e amici, regalando una performance carica di emozione. Le repliche sono poi proseguite nella mattinata del 4 giugno con due spettacoli consecutivi dedicati esclusivamente ai compagni di classe dei partecipanti, i quali hanno riempito la sala supportando i propri coetanei in un clima di grande festa e condivisione.

Il nucleo di questa straordinaria avventura teatrale è composto da un gruppo eterogeneo di talenti che vede sul palco Thomas Amidati, Alice Aprigliano, Sabrina Bianco, Yadira Bianco, Chames Bouattia, Gianluca Briolotta, Viviana Castaldo, Noor Chahboune, Milana Chikova, Annamaria Giardi, Leonardo Gilioli, Mehak Preet Kaur, Andrea Montanari, Ilaria Niola, Manuela Panza, Lin Qixuan, Antonino Romeo, Olimpia Ruberto, Matilde Scalambra, Sakshi Sharma, Julia Sofia Taddei e Manuela Zevola. Per avere maggiori dettagli sull’iniziativa o per mettersi in contatto con i coordinatori, è possibile fare riferimento alla Compagnia Teatrale “Quinta Parete” oppure scrivere direttamente all’indirizzo email della professoressa Lara Rovacchi.