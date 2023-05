Lo scrittore e musicista reggiano Marco J Mammi ora in poesia per la Romagna

Da venerdi sera è virale su tutti i social la poesia ORA IL CIELO IL CUOR MI BAGNA , poesia che lo scrittore e musicista reggiano Marco J Mammi, ha voluto dedicare al popolo romagnolo ma anche a quello emiliano, che sono accomunati da un forte amore per la propria terra e che in queste occasioni di emergenza si uniscono in un popolo solo.

E’ avvenuto nel 2012 per il terremoto in Emilia e sta avvenendo proprio a 10 anni di distanza in questi giorni per l’alluvione in Romagna.

Chissà che non diventi l’inno dell’Emilia Romagna e che il cantautore reggiano non ne faccia una versione musicale.