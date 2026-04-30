Cinzia Rubertelli è la nuova Vicepresidente di Emil Banca

Il Consiglio di Amministrazione di Emil Banca, insediatosi nella serata di ieri a seguito dell’assemblea dei soci di domenica 26 aprile, ha nominato Cinzia Rubertelli Vicepresidente della banca. La designazione è avvenuta su proposta del Presidente Gianluca Galletti.

Reggiana, imprenditrice e figura di riferimento nel tessuto economico e sociale del territorio, Rubertelli porta con sé un ampio bagaglio di esperienze. È amministratrice delegata di LIPRA Spa di Reggio Emilia e membro del Consiglio di Amministrazione di Bcc Risparmio e Previdenza SGR. Ha maturato inoltre un’importante esperienza istituzionale con otto anni di attività in Consiglio comunale.

Particolarmente significativo anche il suo impegno in ambito sociale: Rubertelli è vicepresidente dell’associazione Aut Aut, che riunisce famiglie con ragazzi autistici. All’interno di Emil Banca è membro del comitato endoconsiliare per la sostenibilità ed è stata recentemente nominata Vicepresidente della Mutua EMI Ets, costituita nel settembre dello scorso anno e operativa dall’inizio del 2026 per offrire servizi multisettoriali a soci e clienti della banca.

Sposata e madre di una figlia, Rubertelli affronta ora questa nuova sfida con entusiasmo e senso di responsabilità.

“Questa nomina mi riempie di grande soddisfazione – ha dichiarato Cinzia Rubertelli – Un riconoscimento che assume un valore ancora più significativo per il territorio reggiano, dove Emil Banca è presente con ventidue filiali distribuite dall’Appennino alla pianura e dove la banca può contare su una base sociale ampia e storica. È proprio da questo legame con il territorio che voglio partire per contribuire allo sviluppo futuro della banca”.

“La nomina di Cinzia Rubertelli rappresenta una scelta di grande valore per Emil Banca – ha commentato il Presidente Gianluca Galletti – La sua esperienza imprenditoriale, istituzionale e sociale, unita alla profonda conoscenza del territorio, sarà determinante per affrontare le sfide che attendono il nostro istituto e per rafforzare ulteriormente il rapporto con soci e comunità locali”.

Con questa nomina, Emil Banca conferma il proprio impegno nel valorizzare radicamento territoriale e attenzione al sociale come elementi centrali della propria governance.

Con la fusione del 2017 con il Banco Cooperativo Emiliano, il territorio reggiano è entrato pienamente nel perimetro operativo della Banca di Credito Cooperativo del Gruppo BCC Iccrea. In provincia di Reggio Emilia oggi Emil Banca conta 15.500 soci e 26 filiali, distribuite in 20 comuni: quattro sportelli nella sola città capoluogo e presidi capillari dalla pianura all’Appennino, da Guastalla e Gualtieri fino a Castelnovo ne’ Monti, Villa Minozzo e Toano.