Stadium Pallavolo Mirandola in Serie A3, le felicitazioni dell’Assessore allo SPort, Lodi

Con la conferenza congiunta tenutasi nella mattinata odierna (Venerdì 19 Maggio), diventa ufficiale il ripescaggio della Stadium Pallavolo Mirandola nel prossimo campionato italiano (stagione 2023/24) di Serie A3 di volley maschile.

Una notizia importante, che permette alla Città dei Pico di rimanere connotata su un panorama nazionale ed al contempo sottolinea la bontà del lavoro di una società che – convintamente – ha sempre palesato un fortissimo legame con il territorio. Un’eccellenza sportiva che, nel suo primo anno di massima serie, ha scelto coraggiosamente di puntare, con l’unica eccezione rappresentata dal tedesco Stohr, su atleti locali. Un traguardo che rilancia le ambizioni sportive di un territorio laborioso che ama le proprie realtà sportive e le supporta concretamente e con grande entusiasmo.

“Mirandola resta in Serie A. Questa è una bellissima notizia che ci distoglie – per un momento – dalle criticità provocate dall’emergenza alluvionale e dal dramma che ha colpito principalmente la parte orientale della regione e la sua popolazione. Sin dalle prime ore del “post playout” la Stadium ha dimostrato una ferma e netta volontà di perseguire tutte le strade praticabili per verificare la possibilità di mantenere la categoria. Un successo – prosegue l’Assessore allo Sport Roberto Lodi – che va ascritto alla proprietà ed alla dirigenza e che permette ai tanti appassionati di volley mirandolesi di potersi gustare un ulteriore campionato di Serie A3. Un volano prezioso, per il territorio e per le sue aziende: per questa ragione ritengo di poter estendere la soddisfazione anche a chi ha scelto di supportare concretamente la Stadium. Dal canto nostro, come Amministrazione e Assessorato allo Sport continueremo ad essere al fianco del Presidente Fabrizio Silvestri e del Vice Presidente Paolo Neri per costruire un nuovo percorso fatto di soddisfazioni da condividere con la comunità”.