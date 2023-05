Carpi: i premiati del progetto “Moda al Futuro”

La sfilata svolta alla Baracca sul Mare di Daniela Dallavalle ha fatto calare il sipario sulla 15^ edizione di “Moda al Futuro”, il concorso ideato da Lapam Confartigianato rivolto alle classi dell’indirizzo Abbigliamento e Moda dell’Istituto Vallauri di Carpi. Numerosi i premi assegnati durante la serata agli studenti più meritevoli, che in questi mesi, dopo lezioni frontali in aula, hanno svolto un periodo di stage presso aziende del territorio in cui hanno potuto dare sfoggio alla loro creatività.

Il primo premio è andato ex aequo a Nadia Akoto Gyamfi della classe 5B con “Oh ma dame” e a Christopher Bassoli della 5B con il progetto “Yohji Yamamoto: lo stile della libertà”.

Al secondo posto si sono classificate, pari merito, Samantha Lanza della 5D con “The new side of Schiaparelli” e Rebeka Zarina (5B) con il progetto “Krystallo”. Al terzo posto si sono posizionate, pari merito, Lola Mantovani della 5D con “Petillant” e Barbara Guatieri (5B) con il progetto “Barbie e la personalità”.

Le studentesse e gli studenti che si sono classificati sul podio hanno ottenuto un weekend di formazione a Roma con una visita al Museo del costume e della moda.

Nicole Vanini della 5B con il progetto “C’era una volta…” si è aggiudicata la menzione “Eleganza”. La menzione “Maglieria” è andata a Huliya Sayman 5D grazie al progetto “Moda e motori”. La menzione “Sport e moda” è stata assegnata a Mariadele Manicardi della 5B con “Cheer & Dance Worlds”. Sara Innocente della 5B con il progetto dal titolo “1984: Individualità programmata” ha vinto la menzione “Tecnica e ispirazione”. Il premio “Manualità e artigianalità” è andato a Giulia Ciminelli della 5D con “Shocking de Schiaparelli”. Le menzioni “Tendenza” e “Originalità” le hanno ottenute rispettivamente Luca Minichiello della 5D con “Vista intrecciata” e Francesca Ricchetti della 5B con il progetto dal titolo “Provocazione raffinata”. Si aggiudicano la menzione “Rosso Valentino” Hasnae Belmkhair della 5D con il progetto “Rosso Valentino” e Lisa Monaco con il progetto “The pearlfect dress” anche lei della classe 5D. Jasmin Telhai della 5D con il progetto “Devenire” ha conquistato la menzione per “Creatività e teatralità”.

Le 31 aziende che hanno partecipato come tutor alla quindicesima edizione di “Moda al Futuro”: Adriana Mode Sartoria, Angelica Fashion, Bene Più, Bianchini Davide ,Color Service, Confezione Luna, Crea Si, Creazioni Miss Patty, Cristina Gavioli, Daniela Dallavalle ,Donne Da Sogno, Fantasie Tricot, Gbm, Knitaly, Lady Jane, Liu Jo, Madrilena, Manfra, Mdr, Model Basic, Monica Creazioni, OwenScorp Italia, Pretty Mode, Ricamificio Il Nodo, S’arte, Sacchetti Maglierie, Silvio Severi, Staff Jersey, Twin Set e Wanda Mode.