Sabato festa di inaugurazione della scuola primaria Garibaldi di Soliera

Sabato 20 maggio studenti, famiglie, insegnanti e personale della scuola primaria Garibaldi inaugurano ufficialmente la sede di via Caduti di Nassiriya 100 che da qualche mese ospita le classi del tempo normale e gli uffici dell’Istituto Comprensivo.

Alle ore 10 è previsto il taglio del nastro con l’intervento del sindaco Roberto Solomita, mentre alle 10.30 si darà corso agli interventi per festeggiare i 25 anni dell’Istituto Comprensivo, con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Soliera. Seguirà la visita ai locali.

Nei mesi scorsi si è conclusa un’operazione complessiva di razionalizzazione degli spazi scolastici solieresi dopo i danni prodotti dalle scosse del terremoto del 2012. I due edifici della primaria Garibaldi (tempo pieno e tempo normale), insieme alla palestra “I Cento Passi”, sono stati costruiti nell’ambito delle operazioni di emergenza post-sisma. Per qualche anno uno dei due fabbricati scolastici ha ospitato la scuola media Sassi, la quale nel 2019 è rientrata nella sua sede storica di via Loschi 200, riqualificata e messa in sicurezza dal punto di vista sismico.

Quanto invece all’edificio di via Roma, all’incrocio con via Muratori, che ospitava la scuola primaria (tempo normale), nei prossimi mesi verrà trasformarlo nella nuova Casa della Salute (Casa della Comunità) di Soliera.