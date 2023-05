Cavriago: 600 mila euro di finanziamento per la sostenibilità e l’efficienza energetica

Il Comune di Cavriago ha partecipato all’avviso “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica (CSE) 2022” del MiTe, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del PON Imprese e Competitività e ha ottenuto un finanziamento complessivo di circa 600.000€ per realizzare interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici e della produzione di energia da Fonti di Energie.

In Casa Protetta è infatti in fase di sostituzione la caldaia e gli split con una pompa di calore per la climatizzazione estiva.

Al Multiplo è di questi giorni la sostituzione delle vetuste luci con nuova illuminazione a led.

Presso la Scuola “Galilei” la caldaia verrà sostituita con una pompa di calore così come sarà installato un impianto fotovoltaico di 19,9 kw nel mese di giugno.

Sempre in estate presso il Centro Studio Lavoro “la Cremeria” verrà sostituita la caldaia, completata la nuova illuminazione a led e installato un impianto fotovoltaico di 20kw.

“Sono investimenti che puntano alla rigenerazione degli edifici pubblici e al loro efficientamento” dichiara la Sindaca Francesca Bedogni. “Sono il risultato di un importante e compente lavoro di ricerca di finanziamenti su cui il Comune di Cavriago è all’avanguardia. E’ per me di grande soddisfazione dichiarare che ben quattro edifici pubblici dedicati allo studio, alla formazione, alla cultura e alla salute garantiranno un minor impatto ambientale, una migliore qualità della vita per i loro utenti e per i lavoratori che lì operano.”