Nuovo open day al Canile intercomunale di Modena

Sabato 13maggio, dalle 11 alle 17, in occasione della Festa della mamma, accoglierà tutte le persone interessate a visitare la struttura di via Nonantolana 1219 e a conoscere gli ospiti a quattro zampe in cerca di una famiglia e di una casa.

I gestori della cooperativa sociale Caleidos e del gruppo Argo, operatori e volontari saranno a disposizione dei visitatori per fornire a chi fosse interessato a un’adozione tutte le informazioni necessarie.

Nel corso della giornata, promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena, sarà anche possibile acquistare idee regalo per la propria mamma. Il ricavato della vendita sarà interamente utilizzato a favore dei cani che vivono nella struttura.

Il canile intercomunale di Modena serve anche i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Castelfranco, Castelnuovo, Nonantola e Soliera. Con l’orario estivo, in vigore dal mese di maggio e fino a settembre, la struttura è aperta il lunedì e giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18; il martedì e mercoledì dalle 10 alle 13; il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Per informazioni, anche sulle adozioni, è possibile telefonare al numero 059 8635178 (negli orari di apertura) o scrivere una mail a canile@comune.modena.it.