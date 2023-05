Giornata internazionale dell’infermiere: il 12 maggio a Modena un focus sul futuro della professione infermieristica

Per celebrare la Giornata Internazionale dell’Infermiere, venerdì 12 maggio 2023, la Sala S2 del Cinema Raffaello di Modena ospiterà un importante evento dedicato all’innovazione nelle competenze degli infermieri del futuro. L’incontro, organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Modena di Unimore, presieduto dalla Prof.ssa Paola Ferri, punta a mettere in luce le metodologie didattiche innovative per rispondere efficacemente ai bisogni dei cittadini.

La giornata sarà un’occasione per riflettere sulla centralità dell’infermiere nella società e per presentare le più recenti innovazioni nel campo della formazione, con un focus particolare sull’apprendimento collaborativo, l’umanizzazione delle cure, l’uso della tecnologia, come l’ecografia, e l’insegnamento “in tandem” con i pazienti e i caregivers.

L’apertura dei lavori sarà affidata alle autorità sanitarie locali, tra cui la Dott.ssa Annarita Garzia, Direttore Direzione Professioni Sanitarie AOU Modena, la Dott.ssa Maria Tarantino, Dirigente delle Professioni Sanitarie Ospedale di Sassuolo, il Dott. Luca Gelati, Direttore Assistenziale AUSL Modena, e la Dott.ssa Carmela Giudice, Presidente OPI Modena.

La Prof.ssa Paola Ferri, a partire dalle 9:20, presenterà un’analisi dettagliata del Corso di Studi in Infermieristica di Modena, mettendo in risalto le sue caratteristiche e obiettivi. Seguirà un dibattito sulla promozione della centralità dello studente e l’apprendimento collaborativo attraverso il Team-Based Learning, portato avanti dalle Dott.sse Valeria Vannini e Maurizia Malagoli.

Dalle 9:55 alle 10:10, l’attenzione si sposterà sul laboratorio di ecografia infermieristica, dove il Dott. Davide Boni illustrerà come queste nuove competenze possano arricchire il ruolo dell’infermiere.

Successivamente, le Dott.sse Sara Alberti ed Erika Borellini discuteranno dell’importanza dell’insegnamento “in tandem” con i pazienti e i caregivers formatori, le Dott.sse Patrizia Laffi e Carmela Pane tratteranno l’argomento dell’umanizzazione delle cure attraverso un laboratorio esperienziale e Dott.sse Paola Volpi e Rosa Miccoli relazioneranno sulla formazione in simulazione come strategia per migliorare la qualità dell’apprendimento.

Dopo il coffee break, il Magnifico Rettore, Prof. Carlo Adolfo Porro e il Dott. Claudio Vagnini, Direttore dell’AOU di Modena, daranno il loro saluti istituzionali, seguiti da una serie di interventi che tratteranno tematiche di grande attualità: la Dott.ssa Ilaria Saguatti e la Dott.ssa Carmela Giudice discuteranno dell’impatto di un intervento formativo sull’atteggiamento degli studenti di Infermieristica nel caring di fine vita; la Dott.ssa Maria Tarantino affronterà le dinamiche di lavoro in team; le potenzialità del Programma Erasmus+ saranno discusse dalle Dott.sse Teresa Peduto e Xhedis Rama; la Dott.ssa Daniela Magnani e la Dott.ssa Elena Morotti, infine, esploreranno l’importanza della collaborazione fra il Corso di Studi e le sedi di tirocinio per creare un ambiente di apprendimento clinico efficace.

“La Giornata Internazionale dell’Infermiere -commenta la Prof.ssa Paola Ferri– rappresenta un momento cruciale per riconoscere l’impegno, la dedizione e la professionalità di tutti gli infermieri. Questi professionisti sono una componente fondamentale del nostro sistema sanitario, spesso in prima linea nel fornire cure ai pazienti e nel garantire la loro sicurezza e benessere.”

“In questo contesto – continua la Prof.ssa Ferri -, l’evento che abbiamo organizzato a Modena mira a esplorare le innovazioni nel campo dell’infermieristica, con un focus particolare sulle competenze che gli infermieri del futuro dovranno possedere. Crediamo fermamente che la formazione sia la chiave per preparare efficacemente i futuri infermieri a rispondere alle sfide di un mondo sanitario in costante evoluzione”.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione.

Il Comitato Scientifico, guidato dalla Prof.ssa Paola Ferri, è composto da: Prof. Sergio Rovesti, Dott.ssa Chiara Cornia, Dott.ssa Annarita Garzia, Dott.ssa Annamaria Ferraresi, Dott. Luca Gelati, Dott.ssa Carmela Giudice, Dott. Francesco Mangone, Dott.ssa Elena Morotti e Dott.ssa Maria Tarantino, ha fornito un contributo inestimabile alla definizione dei contenuti del convegno. Il Comitato Organizzativo è composto dalla Dott.ssa Chiara Cornia, dalla Dott.ssa Alina Maselli, dal Dott. Nunzio Panzera e dal Dott. Libero Prencipe.