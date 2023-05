Ieri pomeriggio squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Bologna, unitamente ad una squadra di Vignola, sono intervenute in via Circonvallazione Nord nel comune di Bazzano per l’incendio di masserizie all’interno di un piccolo magazzino. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

L’opera dei vigili del fuoco ha permesso lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza. Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione.