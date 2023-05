Reggio Emilia: più di 6.800 euro alla Fondazione GRADE Onlus in ricordo di Ivan Fioroni

Momenti di amicizia, ricordo, commozione hanno contrassegnato l’evento che si è svolto a Felina di Castelnovo Monti, al Parco Tegge a Favore della Fondazione GRADE Onlus. “Ricordando Ivan”, in memoria di Ivan Fioroni, scomparso nel 2018 a seguito di un tragico incidente stradale, è stato un evento davvero molto partecipato. Il pranzo, seguito da musica e ballo con l’orchestra Daniele Cordani, ha visto tantissimi amici di Ivan arrivare da tutta la provincia, e ha portato a raccogliere più di 6.800 euro, che sono stati consegnati nei giorni scorsi alla Direttrice della Fondazione GRADE Onlus Valeria Alberti.

La famiglia Fioroni ha tenuto a ringraziare “il Parco Tegge, la Presidentessa Ramona Malvolti e tutto lo staff, la Proloco di Felina, Luciana Giberti pasticceria, l’orchestra Daniele Cordani che ha allietato il pomeriggio, i rappresentanti del GRADE e del CORE che sono intervenuti, e tutti coloro che hanno contribuito e aiutato a preparare la festa, in particolare Eros Bertucci. Davvero grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato, è stato un bellissimo modo di ricordare Ivan”.

“Siamo noi che ringraziamo la famiglia e gli amici di Ivan – afferma Valeria Alberti – perché hanno scelto di trasformare la sua memoria in una grande azione di solidarietà, che andrà a sostenere attività e studi per far progredire le terapie su linfomi, mielomi e leucemie”.