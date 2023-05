Parità di genere, la Provincia di Modena aderisce a “Hey People”, progetto europeo contro le discriminazioni

Contrastare le discriminazioni di genere sui social tra i giovani, in ambito lavorativo, attraverso la messa in campo di buone pratiche, di azioni mirate e la redazione di un vademecum specifico da mettere a disposizione dei cittadini e istituzioni.

Il progetto è stato presentato venerdì 5 maggio nella sede della Provincia di Modena, alla presenza di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena, Patrizia Gambarini dirigente della Provincia di Modena, Antonella Buja responsabile dell’ufficio Europa del Comune di Modena e Raffaella Fomini della società cooperativa Aretés con il coordinamento di Federica Nannetti ed erano presenti e collegati online oltre 30 amministratori locali.

Il finanziamento europeo ottenuto è di 47mila euro e con il lavoro che verrà svolto si intende analizzare l’impatto degli stereotipi di genere diffusi sui social media rispetto ai profili professionali e alle opportunità di carriera, proponendo una “narrazione alternativa” e un diverso modo di rappresentare il genere al di là del ruolo.

Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia «è fondamentale porre attenzione a queste dinamiche, che spesso nel mondo dei social creano fenomeni discriminatori e di bullismo talvolta pericoloso. Fornire strumenti di contrasto rappresenta quindi un’azione concreta e un’opportunità di arginare un fenomeno potenzialmente molto pericoloso. Siamo orgogliosi – conclude Braglia – che la Provincia abbia aderito a questo progetto, perché contrastare il disagio sociale è determinante per avere comunità coese e unite».

Hey People è un progetto finanziato dal programma europeo CERV – Citizenship, equality, rights and values ed è realizzato da un partenariato europeo composto da Provincia di Modena, Aretés (Modena), Domestic Data Streamers (Spagna), Eu Diaspora Council (Svezia), The Future Now Association (Bulgaria), Diversity & Inclusion Institute (Grecia) e Datey (Germania).