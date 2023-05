Inzaghi “Roma di assoluto valore, match molto importante”

APPIANO GENTILE (ITALPRESS) – “Sicuramente le tre partite vinte di seguito sono state molto importanti, ma siamo consapevoli anche dell’importanza della partita di domani. Affrontiamo una squadra di assoluto valore: dobbiamo prepararci nel migliore dei modi”. Così il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo le tre vittorie consecutive che hanno rilanciato la squadra nella lotta Champions e alla vigilia dello scontro diretto in casa della Roma. Mourinho dovrà fare i conti con diverse assenze, ma secondo l’allenatore nerazzurro la gara dell’Olimpico sarà comunque complicata. “Mi aspetto una partita contro una squadra forte, di valore, allenata da un ottimo allenatore. Sappiamo che sarà una sfida con tante insidie e molto importante per la classifica di entrambe”, ha spiegato Inzaghi, felice di aver ritrovato le reti degli attaccanti. Nove gol degli ultimi 12 arrivano dalle punte ed è un dato rilevante, visto che nel periodo precedente qualche difficoltà nel concretizzare c’era stata. “E’ molto importante aver ritrovato questa continuità realizzativa, ma come avevo detto prima si trattava di un momento. Sappiamo che agli attaccanti capita di vivere questi momenti, però ero abbastanza fiducioso, li vedevo lavorare quotidianamente tutti quanti nel migliore dei modi. Adesso sono contento che siamo tornati a segnare con una certa regolarità, non solo gli attaccanti ma anche tutti gli altri giocatori”, spiega Inzaghi che, a Inter Tv, non dimentica di elogiare anche la difesa con un solo gol incassato nelle ultime 4 gare. “E’ un altro dato importante, ma penso sia merito dell’intera squadra che tutta insieme non vuole concedere nè subire gol. Sono del parere che quando non si subisce sia merito di tutti e non solo dei difensori”.

Inzaghi ha festeggiato da poco il traguardo delle 100 panchine in nerazzurro, il suo augurio per il finale di stagione è “avere un’Inter che cercherà sempre di migliorarsi partita per partita, conosciamo il calendario che abbiamo affrontato e quello che ci aspetta. Vorrò sempre tanta concentrazione, ma sono fiducioso perchè ho un gruppo unito e coeso”. Rosa quasi al completo, fatta eccezione per gli indisponibili Gosens e Skriniar. “Le rotazioni sono fondamentali per noi perchè stiamo giocando tantissimo, c’è una partita ogni 72 ore. L’aiuto di tutta la rosa a disposizione è fondamentale”, ha concluso Inzaghi.

