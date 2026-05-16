Modena: auto falcia una decina di pedoni in via Emilia centro, numerosi feriti

Un’auto C3 è piombata ad alta velocità in via Emilia centro investendo una decina di pedoni rimasti feriti, alcuni in condizioni gravi. Restano ancora da chiarire le dinamiche precise dell’incidente. Il veicolo proveniva da largo Garibaldi e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro la vetrina di un negozio.

Secondo indiscrezioni, il conducente, rimasto anch’egli ferito nell’impatto, ha cercato di fuggire a piedi. Durante la fuga, avrebbe accoltellato una persona che aveva tentato di bloccarlo, ma è stato fermato dalle forze dell’ordine.

La zona è transennata. Il conducente sarebbe un italiano di seconda generazione di circa 30 anni.