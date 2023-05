I carabinieri di Bologna incontrano i ragazzi del Pratello

Il Comandante Provinciale Carabinieri di Bologna, Colonnello Rodolfo Santovito, ha incontrato i ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di via del Pratello. L’incontro si è svolto in occasione di una collaborazione già avviata tra l’Arma dei Carabinieri e la Fondazione “Vittorio Occorsio”, nata nel ricordo dell’omonimo Magistrato della Repubblica Italiana, medaglia d’oro al valor civile, vittima di un attentato terroristico avvenuto a Roma il 10 luglio 1976.

Ricevuto dal Direttore dell’Istituto Penale per Minorenni, Dott. Alfonso Paggiarino, il Colonnello Santovito, accompagnato dal Comandante della Compagnia Bologna Centro, Maggiore Michelangelo Lobuono e dal Comandante della Stazione Bologna Indipendenza, Luogotenente Pietro Di Gaetano, si è intrattenuto a lungo con i ragazzi, affrontando vari temi connessi con la cultura della legalità, spaziando dall’organizzazione della Pubblica Sicurezza in Italia, ai cenni sull’organizzazione e compiti dell’Arma dei Carabinieri, fino ad affrontare argomenti più impegnativi come quello della criminalità organizzata e del terrorismo interno e internazionale.

L’incontro si è svolto in un’aula didattica dell’istituto, alla presenza degli educatori e degli insegnanti dei ragazzi che si sono mostrati molto attenti alle tematiche affrontate dal Colonello Santovito, instaurando un dialogo di grande interesse.

Al termine, il Dott. Paggiarino ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri, esprimendo la sua piena soddisfazione per l’incontro che ha visto i ragazzi collaborativi, attenti e coinvolti nel dialogo. A sua volta, il Colonnello Santovito ha ringraziato l’Istituto Penale per Minorenni di via del Pratello e la Fondazione Vittorio Occorsio per la preziosa opportunità ricevuta di offrire agli uditori non solo contenuti specifici sulla legalità ma un’immagine diversa dell’Istituzione, più orientata alla prevenzione sociale e perciò più vicina alla storica funzione di rassicurazione sociale da oltre due secoli affidata all’Arma. Prima di lasciare l’Istituto l’Ufficiale ha ringraziato i ragazzi per l’attenzione e la viva partecipazione al confronto che ne è scaturito, di grande profondità e intensità, ed espresso l’auspicio che si possano creare altre occasioni d’incontro, offrendo la piena e convinta disponibilità di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna.