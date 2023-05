StraBologna 2023: torna domenica 21 maggio la festa della città

Con l’arrivo del mese di maggio, l’attesa si riduce. E ci si prepara a correre. Come indicato dal calendario, soltanto pochi giorni separano infatti la città dal ‘via’: domenica 21 la StraBologna potrà finalmente tornare a colorare le strade della nostra città, in occasione della sua quarantaduesima edizione.

L’evento, anche quest’anno, apre la pista non soltanto ai cittadini che sono intenzionati a prendere parte alla celebre corsa ludico motoria organizzata da Uisp Bologna, ma spiana la strada, allo stesso tempo, anche a tante diverse iniziative.

Si tratta, infatti, di una vera e propria festa adatta a tutti: runner, podisti, ma anche famiglie, disabili, anziani, carrozzine, bambini, cani al guinzaglio. Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, sarà possibile trovare in piazza Maggiore gli stand espositivi dei partner, mentre sabato 20 maggio, come da tradizione, sarà possibile assistere alle esibizioni organizzate sul Crescentone.

La giornata ‘clou’ sarà domenica 21 maggio, quando prenderà il via l’edizione 2023: parte del ricavato della StraBologna, anche quest’anno, sarà devoluto al fondo Oplà – lo sport è inclusione, un progetto Uisp Bologna e Sportfund per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento di pratiche sportive.

Sarà inoltre possibile formare un gruppo di almeno 20 partecipanti e iscriversi alla StraBologna insieme ai propri amici: per iscriversi come gruppo si può procedere online oppure di persona presso la sede in Via dell’Industria 20. Allo stesso tempo, sarà possibile formare un team aziende di almeno 20 partecipanti e iscriversi all’evento insieme ai propri colleghi.

Nei mesi di marzo e aprile, invece, si sono tenute le quattro giornate di sport al Centro Sportivo Arcoveggio, dove hanno partecipato oltre duemila alunni: i tre bimbi e le tre bimbe più veloci per ogni classe parteciperanno alla finale di velocità con fotocellule che si svolgerà sabato 20 maggio (il giorno prima dell’evento) in Piazza Maggiore, davanti alla meravigliosa Basilica di San Petronio.

“La StraBologna è la festa del movimento per tutti, l’occasione per ritrovarsi nel centro della nostra bellissima città a vivere una giornata di sport, in compagnia, divertendosi. In questa edizione abbiamo promosso la partecipazione dei team aziendali, il risultato è stato veramente positivo così come anche la partecipazione delle persone con disabilità – afferma Paola Paltretti, presidente UISP Bologna -. Grande interesse anche dal comparto del turismo e della ricettività cittadina per i tanti iscritti da tutta Italia”.

I percorsi

Partecipare alla StraBologna significa stringere tra le mani l’occasione di godersi il ‘cuore’ della città all’interno di un evento ricco di storia, tradizione e sport. E anche quest’anno, tutti e tre i percorsi in programma consentiranno ai partecipanti di camminare tra le vie più belle della città a seconda delle proprie esigenze.

I partecipanti potranno infatti scegliere direttamente il giorno dell’evento, domenica 21 maggio, il cammino che preferiscono affrontare. Tutti e tre i percorsi, diversi tra loro, sono infatti pensati per dare così l’opportunità e l’occasione a ogni partecipante di trovare quello più adatto a sé.

Il percorso mini ha una lunghezza di 3,5 km ed è rivolto principalmente ai camminatori. Si parte da via Rizzoli e si passa per via Indipendenza, via Irnerio fino a Porta San Donato. Poi, si girerà in via Zamboni, per arrivare in via Belle Arti e successivamente in via delle Moline. Il percorso continua in via Piella per permettere ai partecipanti di ammirare la ormai celebre finestrella di Bologna. Si proseguirà poi su via Marsala fino a svoltare a destra su via Zamboni. Si arriverà al traguardo di Piazza Maggiore attraversando via San Vitale.

Il percorso medio ha invece una lunghezza di 6,5 km e si separa dal percorso mini, sopra citato, in via Zamboni. Invece di tornare al traguardo, i partecipanti continueranno lungo via Petroni, passeranno per piazza Aldrovandi, fino ad arrivare in Strada Maggiore e via Fondazza. Si proseguirà poi in via Santo Stefano, fino a svoltare in via Borgonuovo per poi ritrovarsi su Strada Maggiore e arrivare quindi al traguardo in Piazza Maggiore, passando per via Rizzoli.

Il percorso maxi ha una lunghezza di dieci km. Si separa dal percorso medio in via Santo Stefano: invece di tornare al traguardo, prosegue per via Farini e via Barberia fino ad arrivare in Piazza Malpighi e successivamente passare per Piazza San Francesco. Passando per via del Borghetto, si arriverà in via del Pratello, dove si girerà in via San Rocco, fino ad arrivare in via Riva di Reno e Piazza Azzarita. Proseguendo per via Calori e via Lame, si arriverà al Parco 11 Settembre. Una volta arrivati qui, si continuerà in via Azzo Gardino e si proseguirà su via Largo Caduti del Lavoro, arrivando su via Marconi e successivamente in via Ugo Bassi, fino al traguardo in Piazza Maggiore.