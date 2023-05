Prevenzione del diabete in piazza a Fiorano

Sabato 6 maggio, dalle ore 9 alle 14 in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, il Lions Club Sassuolo, con il patrocinio del Comune, proporrà un’attività di screening per la prevenzione del diabete, in adesione alla campagna internazionale di lotta a questa malattia.

Un camper attrezzato con operatori formati, medici e non, insieme ai soci volontari Lions, sarà presente in piazza tutta la mattinata e chiunque vorrà, potrà accedere liberamente e gratuitamente.

Verranno effettuati esami di diagnostica clinica e strumentale (glicemica, monitoraggio pressorio, esami del fundus).