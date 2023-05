Ancora Playoff per gli U14 della Pallacanestro Sassuolo

Dopo la bella cavalcata dello scorso anno, in cui il gruppo 2009-10 della Pallacanestro Sassuolo era arrivato tra le otto finaliste regionali, l’U14 è riuscito a qualificarsi per i Playoff emiliano-romagnoli anche in questa stagione.

Il grande merito del gruppo neroverde è stato di non mollare dopo un girone d’andata che lo ha visto quasi spacciato e, soprattutto, di essere migliorato nei vari giocatori tanto da restare competitivo nonostante la partenza dei due leader dello scorso campionato, Diego Mammi e Gabriele Morcavallo, andati verso la prestigiosa Pallacanestro Reggiana.

Ecco, in fondo la nota più importante è proprio questa: essere continuati a migliorare. Raggiungere i Playoff o meno non è sempre segnale di successo o fallimento ma in questo caso la qualificazione va davvero intesa come premio ai ragazzi e alla loro passione.

Complimenti, dunque, a: Davide, Alle, Marco, Tommi, Luca, Fillo, Beis, Borru, Ciccio, Jack, Seba, Andrea, Matte, Gallo, Frenci e Fede.

Ora, il gruppo allenato da Marcello Micheloni e Riccardo Rivoli, affronterà l’imbattuta Ferrara negli ottavi di finale.

In bocca al lupo!