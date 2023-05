Maltempo, massi sulla SP3 Giardini a Serramazzoni: strada chiusa

Chiude a Serramazzoni la strada provinciale 3 “Via Giardini” in località La Fontanina, dove poco fa si è verificato il distacco e la caduta in strada di massi rocciosi a causa dell’ondata di maltempo che sta coinvolgendo il territorio provinciale, senza il coinvolgimento di mezzi o persone. Sul tratto interessato è stato ora chiuso il transito per consentire le operazioni di ispezione e rimozione dei detriti.

In queste ore i tecnici della provincia stanno monitorando l’intera rete stradale provinciale e il personale è inoltre impegnato a liberare fossi e cunette stradali, che risultano al momento in grado di assicurare la corretta regimazione delle acque, salvo alcune situazioni puntuali, in cui l’accumulo di acqua sulla sede stradale è particolarmente significativo.