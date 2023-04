Il Giacobazzi dilaga a Siena e resta in scia di Viadana

Quattro mete per tempo e il Giacobazzi infila la settima vittoria consecutiva in campionato, cinque punti che permettono al Modena di restare in scia della capolista Viadana. Nell’inedita cornice di Colle Val d’Elsa il quindici di coach Rovina s’impone 53-8 sul Cus Siena, dando ottime indicazioni in vista di un finale di stagione ancora tutto da scrivere.

Il piano gara prevede di mettere sotto pressione Siena già dai primi minuti e Modena lo rispetta alla lettera, ma i padroni di casa si difendono con attenzione, riuscendo a tenere la sfida in equilibrio fino al minuto 7, quando capitan Michelini alla prima occasione trova i pali dalla piazzola. La prima meta arriva 3 minuti più tardi al termine di una bella azione alla mano originata da Trotta e conclusa da Esposito. Nel primo quarto di gara Modena continua a premere senza trovare gli spazi giusti, complice anche qualche errore di troppo nel gioco aperto. Al 20’ Trefoloni regala ai suoi i primi punti su punizione, poi il Modena aumenta i giri e in 5 minuti ne fa due: ancora Trotta ispira l’azione in velocità chiusa in meta da Petti, poi è Flores a mettere la sua firma nel match. Prima del cambio di campo c’è tempo per la meta senese, segnata da Carmignani, e per la marcatura di capitan Michelini, che vale il 25-8 parziale e il punto bonus.

Il secondo tempo si apre con il giallo a Stachezzini, ma Modena non se ne accorge e va in meta con Operoso. Rovina cambia la prima linea, quello che non cambia è il dominio biancoverdeblù che porta alla sesta meta di Orlandi al 13’ della ripresa. Il ritmo si abbassa col passare dei minuti e le occasioni latitano, fino ai cinque minuti finali, quando anche Trotta e Malisano si tolgono la soddisfazione di entrare nel tabellino, fissando il punteggio finale sul 53-8. Domenica da ricordare per due ragazzi dell’Under 19: prima volta in maglia Giacobazzi per i due classe 2003 Alessandro Pagliai e Marcello Nicolini.

La vittoria piena della capolista Viadana su Lions Amaranto lascia immutate le distanze nella zona alta della classifica, con Modena prima inseguitrice a tre lunghezze e Florentia terza un punto sotto i geminiani. La corsa continua.

Tabellino:

Cus Siena-Giacobazzi Modena Rugby 1965: 8-53

Marcature: 7’ cp Michelini, 10’ meta Esposito tr Michelini, 20’ cp Trefoloni, 23’ meta Petti, 28’ meta Flores, 32’ meta Carmignani, 38’ meta Michelini; 50’ meta Operoso tr Michelini, 53’ meta Orlandi tr Michelini, 75’ meta Trotta tr Michelini, 78’ meta Malisano tr Michelini.

Cus Siena: Finnigan Kilby; Cuadrado, Bartalini, Sanniti, Mussato; Nava, Trefoloni; Halderman, Ferretti, Finetti; Carmignani, Mencarelli; Pacenti, Ancilli, Rocchigiani. A disposizione: Tanzini, Scarpellini, Chicco, Palagi, Salvi, Gembal, Terrosi. All. Romei.

Giacobazzi Modena: Trotta; Pianigiani, Orlandi, Pilati (60’ Kubler), Petti (71’ Rinaldi); Michelini, Esposito (75’ Picheo); Debortoli (75’ Nicolini), Flores, Carta; Venturelli M., Stachezzini (75’ Pagliai); Malisano (55’ Effah), Operoso, Morelli (51’ Flammia). All. Rovina.

Arbitro: Letterio Scopelliti (Messina).

Note: Ammoniti: 45’ Stachezzini (Giacobazzi Modena), 70’ Flammia (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 8-27. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Cus Siena 0.

Serie B (girone 2), risultati 19° turno: Firenze-Bologna Rugby 17-21 (1-4), Imola-UR San Benedetto 31-27 (5-1), Cus Siena-Giacobazzi Modena 8-53 (0-5), Viadana B-Lions Amaranto 50-7 (5-0), Jesi-Florentia 12-33 (0-5). Riposa: Highlanders Formigine.

Classifica: Viadana B 80, Giacobazzi Modena 77, Florentia 76, Bologna Rugby 63, Firenze 51, Jesi 26, Highlanders Formigine 25, Lions Amaranto 24, UR San Benedetto 22, Cus Siena 18, Imola 12.

Prossima giornata, 20° turno (30/04/2023): Lions Amaranto-Firenze, Highlanders Formigine-Imola, Giacobazzi Modena-Jesi, UR San Benedetto-Cus Siena, Bologna Rugby-Viadana B. Riposa: Florentia.