Giovani atleti tra doping e fumo, a Sassuolo il secondo incontro per società sportive e famiglie

Dopo il successo del primo appuntamento, torna a Sassuolo il ciclo di incontri ‘In Campo come nella vita. Educare con lo Sport’, dedicato ad esplorare il mondo dei giovani impegnanti nell’attività agonistica, in particolare il calcio, approfondendo l’aspetto relazionale, le corrette abitudini alimentari e il giusto equilibrio nel rapporto con la famiglia e i coetanei.

Il prossimo incontro, in programma mercoledì 26 aprile dalle 20 alle 21.30, presso la Sala Conferenze Biasin (via la Rocca 22, Sassuolo), affronterà il tema del doping, l’uso di farmaci e integratori, il rapporto tra fumo e sport e la certificazione all’idoneità sportiva. A riflettere sui vari spunti saranno Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena, e Carmela Rodolfo del Servizio Dipendenze Patologiche Sassuolo dell’Ausl di Modena.

L’iniziativa, che coinvolge l’Azienda USL di Modena con il Centro di Medicina dello sport e la Psicologia Clinica e di Comunità, e l’Ospedale di Sassuolo SpA, centro di riferimento per la traumatologia ortopedica del territorio e per la diagnostica per immagini, è promossa dal Comune di Sassuolo, dalla Consulta dello Sport e dal Sassuolo Calcio.