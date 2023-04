I Comuni di Casalgrande e Castellarano cercano un tecnico

Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un concorso pubblico per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 istruttori tecnici da assegnare al Comune di Casalgrande e al Comune di Castellarano. Tra i requisiti richiesti – che possono essere consultati nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia – il diploma di maturità quinquennale di geometra o perito industriale in edilizia o un titolo di studio per l’accesso agli Albi di Ingegneri per il settore civile ambientale o degli Architetti.

Per partecipare al bando gli aspiranti devono compilare la domanda esclusivamente tramite il servizio on-line reso disponibile tramite il sito https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/ a cui si accede tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cia), Carta nazionale dei servizi (Cns) o credenziali Federa. Il sistema accetterà le domande fino alle 13 di venerdì 12 maggio.

La prova scritta si svolgerà giovedì 18 maggio con inizio alle 9.30, quella orale indicativamente entro la fine dello stesso mese. La materie d’esame sono pure consultabili nel bando pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia.