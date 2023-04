Meloni “Con l’Africa partenariato non predatorio”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una “cordiale conversazione telefonica con il Presidente del Congo, Denis Sassou N’Guesso, per fare il punto sugli ottimi rapporti bilaterali”. Lo rende noto Palazzo Chigi. Durante il colloquio, il presidente Meloni ha illustrato la sua visione di un partenariato con l’Africa “ispirato a un modello di cooperazione non predatorio, come indicato nel Piano Mattei per l’Africa”. “In quest’ottica è stato valorizzato l’impegno italiano sul fronte della crisi alimentare con l’organizzazione del vertice sui sistemi alimentari, che si terrà a Roma il prossimo luglio, e la conferenza Italia-Africa di ottobre – prosegue Palazzo Chigi -. Si è inoltre parlato di cooperazione economica e in particolare energetica con nuovi progetti sulle energie rinnovabili e sul Gas naturale liquefatto per il mercato locale e quello europeo. La stabilizzazione della Libia e del Nord Africa è stata anche al centro della conversazione, durante la quale è stata espressa l’intenzione di effettuare entro l’anno uno scambio di visite per approfondire il dialogo e sviluppare ulteriori progetti insieme”.

