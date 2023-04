Serramazzoni: minaccia i passanti con pistola “giocattolo” priva di tappo rosso. Denunciato dai Carabinieri

Nella serata del 17 aprile, i Carabinieri della Stazione di Serramazzoni sono intervenuti nel centro cittadino dove era stato segnalata una persona agitata, che aveva minacciato con una pistola una coppia di coniugi. La persona in questione – un uomo 49enne – è stata individuata e rintracciata all’interno di un bar.

Sottoposto a controllo l’uomo è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica risultata “giocattolo”, priva di tappo rosso, oltre ad un piccolo quantitativo di hashish.

Il 49enne è stato così denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena, per i reati di minaccia aggravata e porto di strumenti atti ad offendere, nonché segnalato amministrativamente per la detenzione della sostanza stupefacente.