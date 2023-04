In Florim, studenti a scuola di Simulazione Medica Avanzata

Si è conclusa oggi, mercoledì 19 aprile, la seconda e ultima tappa del progetto promosso da Ospedale di Sassuolo che ha visto coinvolte le classi quarte del Selmi Biologico di Modena. L’iniziativa si è svolta nelle due mattine del 3 e 19 aprile in Florim e ha coinvolto circa 180 studenti dell’Istituto, ripartiti in quattro diversi gruppi.

I ragazzi hanno avuto modo di conoscere l’azienda e approfondire in modo particolare le attività del Centro salute&formazione, lo spazio nato nel 2014 nell’headquarter di Florim in collaborazione con Ospedale di Sassuolo.

La dott.ssa Marcella Camellini (medico cardiologo Ospedale di Sassuolo, Coordinatore del training Site AHA e Responsabile Scientifico Progetto salute&formazione) ha spiegato la nascita e l’evoluzione della partnership tra azienda privata e struttura sanitaria – il Centro è infatti il primo e unico esempio in Italia all’interno di una industria privata. La Dr.ssa Ermentina Bagni (Dir. UO Cardiologia Ospedale Sassuolo) ha invece parlato di sani stili di vita e fattori di rischio cardiovascolari.

Dopo la parte introduttiva gli studenti hanno potuto vivere tre diverse esperienze di Simulazione Medica Avanzata, con il supporto dei medici e degli infermieri dell’Ospedale: un infarto, un’embolia polmonare e un neonato prematuro. Una opportunità unica per capire l’importanza della simulazione e vedere dal vivo i manichini-robot ad altissima tecnologia presenti nel Centro salute&formazione.

Il momento “pratico” è stato particolarmente apprezzato dai ragazzi. Divisi in squadre, hanno vissuto attivamente i vari passaggi dei casi di simulazione, visto da vicino i pazienti-robot e gli strumenti propedeutici alle attività mediche.

Florim “Centro salute&formazione” | Gli “Incontri della salute” si inseriscono nelle attività promosse dal Centro salute&formazione, un nuovo modello che coniuga la cultura industriale e quella sanitaria promuovendo, grazie alla partnership con l’Ospedale di Sassuolo Spa e ai suoi istruttori, corsi di formazione, ricerca e simulazione medica avanzata per gli operatori sanitari e non di grandi e importanti strutture sanitarie locali (Ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Azienda Usl di Reggio Emilia e Azienda Usl di Modena). Situati nella sede Florim di Fiorano Modenese (MO), gli spazi del Centro – primo e unico esempio in Italia all’interno di una industria privata – si sviluppano su una superficie di 600 mq e comprendono una sala in grado di ospitare oltre 100 persone, due sale attrezzate con manichini-robot per le simulazioni e otto aule per seminari e lezioni. I docenti istruttori dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. sono tutti certificati “American Heart Association (AHA), la più antica e autorevole organizzazione americana che pubblica, a livello mondiale, le linee guida per la rianimazione cardiopolmonare e il trattamento delle emergenze cardiovascolari.