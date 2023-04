A Formigine firmata la convenzione tra Polizia Locale e Volontari della Sicurezza

È stata firmata la Convenzione tra la Polizia Locale di Formigine e il “Gruppo Corpo Volontari della Sicurezza Comune di Formigine ODV” che per due anni prevede la collaborazione dei volontari nelle attività di controllo e sicurezza del territorio nonché di ascolto, supporto ed assistenza, anche al domicilio, per chi è stato vittima di reato (furti in abitazione, su veicoli, di documenti, di biciclette, scippi…).

I Volontari della Sicurezza hanno presentato un progetto dal titolo “Insieme, a fianco della Comunità di Formigine” che, partendo dalla loro conoscenza del territorio e della realtà del capoluogo e delle frazioni, si propone di potenziare la loro presenza in occasione di eventi, manifestazioni, iniziative, feste e di collaborare con la Polizia Locale al presidio delle aree maggiormente frequentate del Comune.

La Convenzione è stata prevista nell’ambito delle procedure di cui al Codice del Terzo Settore che nel 2017 ha riordinato la disciplina in materia di volontariato e come previsto dalla Legge Regionale 24/2003 che prevede che le Polizie Locali dei territori possano utilizzare forme di volontariato per promuovere l’educazione alla convivenza ed al rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone.

Il gruppo formiginese, nato nel 2007, è attualmente presieduto da Paul Anthony Aveta, affiancato da Alfonso Venturelli (Vice Presidente) e Denni Collina (Tesoriere) e composto da 37 cittadini, tra uomini e donne, di età diversa e con differenti esperienze professionali, profondamente motivati a svolgere un servizio pubblico a favore della collettività. Durante la loro attività indossano vestiario che li rende riconoscibili (casacca con il logo).

Nel progetto presentato è stata evidenziata la particolare predisposizione dei componenti al supporto alle vittime di reati, che si vuole ulteriormente accrescere e stimolare attraverso la partecipazione a corsi di formazione per la diffusione dello Sportello Non da soli.

Questo servizio, aperto presso la sede della Polizia Locale di Formigine e operativo in occasione delle tappe dell’Ufficio Mobile nelle frazioni, prevede, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna la possibilità di avvalersi di un sostegno economico, in caso di reati predatori, ed anche di un supporto di ascolto, mediazione e presenza da parte dei Volontari.