San Felice “capitale” del calcio dilettantistico regionale

Domenica 23 aprile San Felice sul Panaro sarà la capitale del calcio dilettantistico regionale. Allo stadio comunale Bergamini, via Costa Giani, 1/5, si svolgeranno infatti le finalissime della Coppa Emilia di Seconda Categoria e della Coppa Italia di Prima Categoria. A fronteggiarsi nel primo caso, con inizio alle ore 15.30, saranno Amaranto Castel Guelfo e Real Sala Bolognese, mentre nel secondo, alle ore 19, il Felsina sfiderà il Civitella.

Nell’occasione lo stadio di San Felice, di recente sottoposto a importanti lavori di riqualificazione tra cui la realizzazione di un manto in erba sintetica per il campo da calcio, sarà aperto dalle ore 15 alle ore 21 per accogliere tifoserie e addetti ai lavori. Contestualmente sarà allestito anche uno stand gastronomico e funzionerà il bar. «Ospitare una manifestazione di questo livello – spiega il consigliere comunale con delega allo Sport Paolo Pianesani – conferma quanto di buono questa Amministrazione comunale abbia fatto sullo sport». «Nell’ottica di un continuo rinnovamento del calcio regionale – dichiara il presidente regionale Figc Lnd Simone Alberici – quest’anno abbiamo scelto per la prima volta di disputare le finali delle Coppe di categoria e dei campionati giovanili sempre di domenica, concentrando due gare nella stessa giornata di volta in volta su un campo definito a prescindere dalla distanza delle società finaliste. In bocca al lupo ai club qualificatisi, con l’auspicio che, al di là dei contenuti tecnici, sia una bella festa di sport». «Siamo giunti all’epilogo di due competizioni che hanno espresso valori tecnici interessanti sul campo, divertendo e facendo divertire – afferma il vicepresidente regionale Figc Lnd Vincenzo Credi, che ha seguito da vicino l’organizzazione e lo svolgimento delle due Coppe – un ringraziamento a tutte le società che hanno partecipato e un grande in bocca al lupo alle finaliste».