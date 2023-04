Lunedì 17 aprile riapre il Pronto Soccorso all’Ospedale San Sebastiano di Correggio

Lunedì 17 aprile all’Ospedale San Sebastiano di Correggio si terrà il momento inaugurale del Pronto Soccorso. La cerimonia inizierà alle 8:30 ed è aperta alla cittadinanza.

Saranno presenti la Dott.ssa Cristina Marchesi, Direttore generale Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, e il Dr. Salvatore Angieri, Commissario Straordinario del Comune di Correggio.

L’attività del Pronto Soccorso riprende dopo un periodo di sospensione che ha coinciso con l’arrivo della prima ondata pandemica e ha offerto l’opportunità di realizzare interventi di riqualificazione e ampliamento che hanno interessato oltre 400 metri quadri di spazi.

In particolare, è stata garantita la separazione dei percorsi di pre-triage e presa in carico per pazienti in attesa di diagnosi secondo criteri di sicurezza e tutela dal possibile contagio Covid-19, come previsto dal D.L. 34/2020.

A partire da lunedì il servizio di assistenza in urgenza funzionerà ogni giorno della settimana nella fascia oraria 8:00 – 20:00. Le equipe saranno formate da personale medico, infermieristico e sociosanitario.