Casalgrande: quattro automezzi coinvolti in un incidente in via Turati

Alcuni feriti, tutti fortunatamente in modo lieve, in un incidente stradale che, stamane a Casalgrande, ha visto coinvolti due autovetture e due camion. Il sinistro è avvenuto intorno alle 10:00 in via Turati – SP486R. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari, i Vigili del fuoco di Reggio Emilia e i colleghi di Sassuolo. Disagi alla circolazione.