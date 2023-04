Incendio distrugge i quadri elettrici di un condominio a Mirandola. In due al Pronto Soccorso per accertamenti

Momenti di apprensione poco dopo la mezzanotte in un condominio di due piani in via Focherini a Mirandola, dove un incendio ha distrutto i quadri elettrici ed il fumo ha invaso tutto il vano scale. Intervento dei vigili del fuoco di San Felice e di Modena per estinguere le fiamme e portare in salvo due persone che si erano rifugiate sui balconi. Due condomini si sono recati al pronto soccorso per accertamenti dovuti all’inalazione di fumo, senza particolari condizioni di criticità.

Sul posto gli agenti del Commissariato di PS di Mirandola e il soccorso sanitario.