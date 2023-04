Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 10 aprile 2023

Sereno o poco nuvoloso per nubi in prevalenza alte e sottili soprattutto dal pomeriggio/sera. Temperature minime in lieve diminuzione, comprese tra 5 e 8 gradi nei centri urbani e di qualche grado inferiori in aperta campagna; massime in lieve aumento con valori tra 13 e 15 gradi sulla costa e di 16/18 gradi sulle pianure interne. Venti deboli variabili con temporanei leggeri rinforzi da nord-est sul settore orientale. In serata tendenza a disporsi dai quadranti meridionali. Mare mosso al mattino con moto ondoso in rapida attenuazione dal pomeriggio a partire da nord.

(Arpae)