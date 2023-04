Formigine: l’Officina della memoria compie un anno

“Frequento l’Officina della Memoria sin dall’apertura. Per me è una distrazione, un modo per stare in compagnia. Mia figlia è contenta che venga qui, lei o i miei nipoti mi accompagnano sempre con piacere: io che sono sempre stata timida e introversa, qui riesco a parlare con tutti. Si è creato un bel gruppo senza attriti anche grazie agli operatori e ai volontari che hanno sempre un sorriso per tutti senza fare preferenze”.

Questa la testimonianza di un’ospite che come molti altri trova nell’Officina della Memoria di Formigine un luogo in cui trascorrere tempo di qualità tra allenamento fisico e mentale.

In occasione del primo compleanno del centro per persone con disturbi di memoria lievi e moderati con sede a Formigine presso i locali della Polisportiva di via Caduti di Superga 2, martedì 11 aprile alle 17 è in programma una grande festa.

Grazie alla finalità di prevenzione di difficoltà relative alla memoria, lo spazio è oggi un vero e proprio fiore all’occhiello tra i servizi volti a promuovere cura e integrazione. In un anno di apertura, da aprile 2022 ad oggi, l’Officina ha accolto 79 persone e 38 tra familiari e caregiver.

“L’Officina della Memoria – ha commentato una degli oltre 15 volontari impegnati nella struttura – in questo anno è stata per me un modo per essere di sostegno alle persone, evitando di farle sentire sole e condividendo delle bellissime esperienze. Giocare a carte e a tombola, cantare, ballare, fare giardinaggio, bricolage, raccontarci tante belle cose… Il tutto in uno spazio accogliente e in un’atmosfera amichevole; in poche parole: una gran bella famiglia”.

L’ingresso all’Officina della Memoria è libero e gratuito nei giorni di apertura, ovvero il martedì dalle 9 alle 11 e il mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. Al suo interno, oltre ai volontari, è possibile trovare una psicologa, un terapista occupazionale e un operatore socio-sanitario attivabile in caso di bisogno.

Gli enti promotori sono l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico con l’Istituzione dei Servizi alla Persona della medesima Unione, l’Associazione Sostegno Demenze (Ass.S.De.), il Comune di Formigine e l’Azienda USL di Modena-Distretto di Sassuolo. Il progetto è sostenuto da Italgraniti SpA.