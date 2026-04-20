San Lazzaro, urta un ciclista mentre lo sorpassa: denunciato per fuga e omissione di soccorso

Ha urtato un ciclista mentre lo stava sorpassando, facendolo cadere a terra e proseguendo la sua corsa come se niente fosse: per questo un 61enne è stato denunciato dalla Polizia Locale di San Lazzaro per fuga e omissione di soccorso. L’incidente è avvenuto nei giorni scorsi all’altezza dell’incrocio tra via Russo e via Zucchi. Un 78enne residente a San Lazzaro si trovava a bordo della sua bicicletta quando un autocarro lo ha colpito durante una manovra di sorpasso. L’uomo, a causa dell’urto con il veicolo, è caduto rovinosamente a terra e ha riportato diverse ferite che hanno necessitato il trasporto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Orsola da parte di un’ambulanza del 118.

Il conducente dell’autocarro non si è accorto di aver scaraventato a terra il ciclista che stava cercando di sorpassare, proseguendo tranquillamente la sua corsa. Gli agenti della Polizia Locale di San Lazzaro però, anche grazie alla testimonianza di un altro automobilista che aveva assistito all’incidente, sono riusciti a rintracciarlo: si tratta di un 61enne, dipendente di un’azienda edile che opera in provincia di Bologna. Fondamentali sono state anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, poco distanti dal luogo dell’incidente, e che hanno permesso di risalire in breve tempo all’individuazione del mezzo. L’uomo è stato denunciato per fuga dopo un incidente e omissione di soccorso: complessivamente adesso rischia l’arresto da sei mesi a otto anni con ritiro e sospensione della patente di guida fino a 60 mesi.