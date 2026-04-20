In escandescenza danneggia una struttura sanitaria nel reggiano: minore denunciato

Un 17enne residente nella provincia di Reggio Emilia è stato denunciato dai Carabinieri di Castelnovo né Monti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna con l‘accusa di danneggiamento. L’episodio ha preso avvio quando il giovane, in uno stato alterato attribuito a un consumo eccessivo di alcol, è stato accompagnato d’urgenza in ospedale dai sanitari. Una volta giunto al pronto soccorso, avrebbe sfogato la sua rabbia contro gli arredi della struttura sanitaria, arrivando a distruggere una porta e manifestando atteggiamenti aggressivi nei confronti del personale medico.
Secondo le indagini preliminari, il ragazzo era stato trasportato al pronto soccorso da personale scolastico, dopo essersi presentato in aula in condizioni di evidente intossicazione alcolica. Una volta in ospedale, la situazione è degenerata: testimoni riferiscono che il minorenne abbia iniziato a correre nei corridoi e a sferrare violenti colpi a una porta, provocandone seri danni. Durante questi momenti concitati, si sarebbe ferito accidentalmente a una mano tentando di colpire un muro. Allertati dalla struttura ospedaliera, i Carabinieri sono intervenuti prontamente per sedare gli animi e riportare la situazione alla normalità.
Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti e i referti medici, gli agenti hanno ricostruito i fatti e condotto il giovane in caserma per determinare le sue eventuali responsabilità. Al termine degli accertamenti, il ragazzo è stato denunciato per danneggiamento e successivamente affidato ai suoi genitori. Il procedimento ora proseguirà con gli approfondimenti del caso per stabilire eventuali responsabilità penali.