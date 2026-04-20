In escandescenza danneggia una struttura sanitaria nel reggiano: minore denunciato

Un Un 17 e nn e re siden t e nell a provincia di R e ggio E mi li a è s tat o d e nun c i a t o da i Ca r ab i n ie ri di C a s t elno vo n é M o n t i a ll a Pr o cura de lla Re p ubb l ic a p re sso il Trib u n a le pe r i M i n o re n ni d i Bologn a con l ‘ accusa di danneggiamento . L’ep i sodio h a p r eso a v v i o qua ndo il g i ov a ne , in u no sta t o alt e rat o a ttr i bu it o a un co n sum o eccessivo di a lco l, è st a to accomp a g n a t o d’u r g en za in o s p ed a le da i s a n i t ar i . Una vo l ta g i u n t o al pr o n t o socco rso, a v rebbe s f o ga to l a sua r a bb ia c on t ro gl i a r r e d i della st ruttur a sa ni t a ria, arriva n d o a d i s tr u gg ere una p o r ta e m a n if e s ta n d o a t t e ggia m e nti aggressivi nei confronti del personale medico. diliè sdirer ia con laccusa di danneggiamentondo ilneundi asteninedo aliaoni della stnio atrere una p

Secondo le indagini preliminari, il ragazzo era stat o tra s por t at o a l pr o n to so ccorso da pe rs o n a l e scolastico, dopo essersi presentato in aul a i n c o n di z io ni d i ev i de nte i nt os s icaz i o ne al c olic a . Un a volta in ospedale, la situazione è d egener a t a : testimoni r if e ri s c o n o che il mino r enne a b bi a i nizi a to a c orr ere n e i c o r r i d oi e a s ferr a r e v i olen ti co lp i a u na po rta, p rovoca n done s e r i danni. Durante questi momenti concitati, si sarebbe f e r i t o a cc i de n ta l m en te a un a m a no t e n t and o di c o l pi r e u n m ur o . A ll e rt a t i d a lla st ruttur a o sp e d al i er a , i Carab in ieri s o no int e rv e nu t i pr o n ta m e nte pe r s e da r e g li a nim i e r ip o r t a re la s i t u a z io n e a lla n orm a li t à .