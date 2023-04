Con l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile a Modena 19 milioni

Vale oltre 19 milioni di euro di contributi, per circa 27 milioni di investimenti, l’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile di Modena. È la cifra che, tra risorse europee e altri finanziamenti, stanzia la Regione Emilia-Romagna nell’ambito della cosiddetta Atuss consentendo il completamento della riqualificazione dell’ex Ospedale Estense, la rigenerazione della Stazione piccola (futura sede della Fondazione Its Maker), il prolungamento della Diagonale verde fino a Cittanova e la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, ma anche il potenziamento delle attività del Laboratorio aperto per la costruzione di una comunità digitale e il rafforzamento delle politiche di inclusione con la trasformazione del Centro stranieri in Centro servizi.

Il programma di interventi è stato presentato venerdì 7 aprile alle associazioni e ai soggetti del Tavolo comunale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli e dal presidente della Regione Stefano Bonaccini proprio all’ex Ospedale Estense, nell’area già riqualificata con il primo stralcio dei lavori in fase di conclusione e destinata a ospitare spazi espositivi nell’ambito del polo culturale del Palazzo dei Musei e di Sant’Agostino.

Muzzarelli e Bonaccini hanno sottoscritto l’accordo sull’Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile che per la città ha un titolo che richiama lo slogan che ha accompagnato il percorso di approvazione del Piano urbanistico generale: “Modena 2050: il futuro è adesso”. La strategia elaborata è coerente con il programma Next Generation Modena e con gli interventi che hanno ottenuto risorse del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I cinque progetti inseriti nell’Agenda sono cofinanziati attraverso i Fondi strutturali Europei 2021-2027 assegnati dalla Regione per un finanziamento di circa 14 milioni di euro e consentiranno di completare interventi strategici già avviati dall’Amministrazione comunale di Modena (per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro) o di ampliare i servizi, anche con risorse in parte corrente, nel settore del welfare e dell’innovazione.

A questi, sempre nell’ambito della strategia complessiva Atuss sulla città, si affianca la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, in sostituzione di quello esistente, per il quale nei giorni scorsi la Regione Emilia-Romagna ha deliberato un finanziamento di 5 milioni 150 mila euro su di un investimento complessivo di quasi 7 milioni di euro.