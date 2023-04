La Polizia di Stato di Mirandola denunciato minore per spaccio di sostanze stupefacenti

Lunedì scorso la Polizia di Stato di Mirandola ha deferito in stato di libertà un ragazzo italiano di 16 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Intorno alle ore 23.00 di sera, personale della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in città, ha notato un gruppo composto da 6 ragazzi in via Firenze che alla vista della Volante affrettavano il passo cercando di eludere un eventuale controllo.

Uno dei ragazzi, già conosciuto agli agenti, all’atto del controllo risultava alquanto agitato e pertanto alla domanda rivolta dai poliziotti se stesse nascondendo qualcosa, il ragazzo dapprima negava per poi consegnare spontaneamente un guanto in lattice contenente due involucri del peso di 63,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il minore veniva accompagnato in Commissariato e deferito in stato di libertà per il reato suindicato.