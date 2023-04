Domenica 9 aprile “Antiquari in piazza” il mercato dell’antiquariato di Sant’Ilario d’Enza festeggia 37 anni di attività

Proprio il giorno di Pasqua quest’anno coincide con il compleanno della storica manifestazione che riunisce antiquari e collezionisti da tutto il nord Italia con una vasta gamma di articoli d’antiquariato e modernariato.

L’edizione, vista la concomitanza con la festività, prevede la partecipazione di un centinaio di espositori che offriranno al pubblico il meglio dei loro articoli raccolti in Italia e all’estero.

Le due piazze e la centrale via Roma offriranno una ottima occasione per la ricerca dell’articolo desiderato: giocattoli d’epoca, dischi in vinile, cornici, orologi, mobili, articoli da collezione, tessuti, pizzi, ferri, stampe, libri e tante curiosità e complementi d’arredo.

Si consiglia la visita il mattino per apprezzare il mercato nella sua completezza.