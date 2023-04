Avvio nuova edizione di “FilosoFare. Filosofia con i bambini”

Anche nel 2023 la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, con il contributo di Fondazione di Modena e in collaborazione con il Polo Bibliotecario Modenese, organizza una nuova edizione di “FilosoFare. Filosofia con i bambini”, l’iniziativa che dal 2015 ha consentito di realizzare centinaia di laboratori filosofici per i più piccoli. La nuova edizione di “FilosoFare” prevede due giornate interamente dedicate alla filosofia con i bambini, con lo svolgimento di oltre 40 laboratori.

Si comincia sabato 15 aprile, con appuntamenti presso le biblioteche di Campogalliano, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Cavezzo, “Delfini” di Modena, Medolla, Nonantola, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo e Vignola. L’iniziativa proseguirà sabato 20 maggio, con laboratori che si terranno nelle biblioteche di Bomporto, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Maranello, Mirandola, Montale, Novi di Modena, San Cesario sul Panaro, Spilamberto, e presso FEM (Future Education Modena).

Con “FilosoFare” la Fondazione San Carlo intende sviluppare percorsi di conversazione filosofica per i bambini avviando un dialogo di gruppo, libero da pregiudizi e stereotipi, su un problema, un enigma e un esperimento mentale. I bambini, divisi in due fasce d’età (4-6 e 7-10 anni), hanno così la possibilità di partecipare a laboratori di filosofia curati da educatori e animatori specialisti della filosofia con i bambini: Prisca Amoroso, Giorgio Borghi, Chiara Colombo, Fiorenzo Ferrari, Chiara Minardi, Luca Mori, Emma Nanetti, Alessia Pasquali, Carola Truffelli. Durante i laboratori, i più piccoli affronteranno temi di rilevanza filosofica, come la scoperta della natura, la costruzione di una città ideale, la conoscenza di sé stessi e degli altri, l’accettazione della diversità, il rispetto delle regole condivise, la gestione delle emozioni e l’uso dell’immaginazione.

“Il progetto Filosofare e più in generale i percorsi di filosofia con i bambini – spiega Giuliano Albarani, Presidente Fondazione Collegio San Carlo – costituiscono ormai un elemento di immediata riconoscibilità dell’attività di Fondazione San Carlo.

Per noi questo progetto è doppiamente importante: rappresenta uno dei momenti per eccellenza in cui la nostra fondazione dialoga orizzontalmente con tutto il territorio, tramite la sinergia con le istituzioni e la preziosa collaborazione delle biblioteche. Contemporaneamente il progetto consente di costruire una sensibilità diffusa, prima che verso i contenuti, in direzione del metodo filosofico, e lo fa per una platea vasta di docenti, educatori, genitori e soprattutto bambini che rappresentano attualità e futuro della comunità di interesse a cui Fondazione San Carlo si rivolge oggi e si rivolgerà nel tempo”

La filosofia che studiamo, o insegniamo, alle scuole superiori è essenzialmente storia della filosofia; questo va benissimo, c’è una nobile tradizione in proposito. Ma filosofia è in primo luogo anche sapersi porre le domande rilevanti, imparare a pensare criticamente – sottolinea Gianfrancesco Zanetti, Coordinatore scientifico Fondazione Collegio San Carlo. I destinatari di questo filosofare, allora, non sono più esclusivamente gli studiosi di professione; la filosofia diventa invece parte di una pedagogia civile, della quale i bambini sono una parte importante. Lo scopo di questo filosofare non è insomma la condivisione di contenuti decisi dall’alto, come avviene nel cosiddetto “indottrinamento”, bensì, al contrario, lo sviluppo della forza del pensiero autonomo.

L’accesso ai laboratori è gratuito, fino a esaurimento posti, previa prenotazione da effettuare presso le biblioteche e gli istituti che ospitano i laboratori.

