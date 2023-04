Fondo per la sicurezza contro le azioni criminose

Anche per l’anno 2023 il Comune di Formigine aderisce al Fondo per la sicurezza a beneficio delle piccole imprese maggiormente esposte a fatti criminosi istituito dalla Camera di Commercio.

Il bando è rivolto a tutte le attività aperte al pubblico con meno di 50 addetti che realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro che non abbiano già ricevuto la liquidazione del contributo nelle ultime tre annualità. Il contributo servirà alle piccole imprese per finanziare sistemi antirapina collegati con le Forze dell’Ordine, videosorveglianze a circuito chiuso, antifurti e nebbiogeni e sistemi passivi come casseforti, blindature, antitaccheggio, inferriate, vetri antisfondamento e sistemi integrati di verifica, contabilizzazione e stoccaggio denaro.

“Un fondo importante – ha commentato l’assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini – a cui come Comune di Formigine aderiamo dal 2001. Come per il 2022, anche quest’anno abbiamo destinato al progetto 2mila euro di risorse, somma che potrà essere eventualmente ridefinita in base alle richieste che arriveranno da parte delle aziende formiginesi. La sicurezza sul nostro territorio è un fattore imprescindibile su cui lavoriamo su più fronti. Tra le attività portate avanti in questa direzione, per menzionarne una, c’è anche Non da soli, lo sportello nato nel 2019 per supportare le vittime di reato sul territorio comunale che nei mesi scorsi ha ampliato le fattispecie per le quali i cittadini potranno richiedere un contributo, introducendo anche i furti di biciclette e i furti in auto”.

I contributi possono essere richiesti presso l’Ufficio amministrativo della Polizia locale per riparazioni di danni materiali arrecati all’abitazione a seguito di effrazioni per furto o tentato furto, sostituzione della serratura e rifacimento delle chiavi, duplicazione di documenti personali rubati, riparazioni di danni materiali arrecati all’autoveicolo a seguito di tentato furto o acquisto di una bicicletta nuova.