3° prova di corsa campestre: un successo allo Sporting Club Sassuolo

Si è svolta sabato 1 aprile la 3° prova del campionato provinciale unitario individuale e di società di corsa campestre, promossa dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e dagli enti di promozione UISP e CSI di Modena. Lo Sporting Club Sassuolo è la sede e la società organizzatrice, che con il Patrocinio del Comune di Sassuolo e la collaborazione di Atletica Corradini Sassuolo e M.d.S. Panaria Group, ha il compito di tracciare il percorso nella splendida cornice delle colline circostanti. Infatti, la campestre si snoda su percorsi sterrati intorno al circolo e nella campagna limitrofa; possono partecipare qualsiasi atleta di ogni fascia di età e tutti sono divisi per categoria dagli esordienti agli amatori, maschili e femminili, con vari chilometraggi.

In questa edizione i partecipanti al via sono stati 345 atleti, quasi tutti dalla provincia di Modena e di questi un’ampia fetta è stata rappresentata dalle categorie esordienti: 160 bambini sotto i 10 anni. Successo per La Fratellanza 1874 che ha avuto il maggior numero di iscritti e guida la classifica giovanile e generale delle società grazie anche alle vittorie nella categoria Esordienti 05 di Matteo Fiorini e nella categoria Esordienti 10 di Davide Camellini. Ottimi risultati anche per i podisti dell’Atleta Frignano Pavullo con tanti primi posti soprattutto nella categoria femminile Esordienti 10, Ragazze e Cadetti, mentre tra gli amatori hanno avuto la meglio gli atleti della Pol. Castelfranco Emilia con la vittoria di Giada Fuligni nei senior e Paolo Zanni negli junior.

Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff dello Sporting Club Sassuolo, a Emilio Giovanardi dell’Atletica Corradini Sassuolo e Omar Bellini della M.d.S. Panaria Group per il supporto tecnico e logistico, a P.A.S. Sassuolo che ha curato l’assistenza medica: appuntamento alla prossima stagione allo Sporting e per tutti i podisti alla prossima gara prevista per domenica 22 ottobre a Pavullo.