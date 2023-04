Volley: la BSC lotta, ma contro San Giovanni finisce 3-0

Non riesce nell’impresa la BSC Materials Sassuolo, che nella quarta giornata di Pool Promozione cede 3-0 contro San Giovanni di Marignano, terza forza del girone che con la vittoria odierna ottiene con due turni di anticipo l’accesso matematico ai Play Off Promozione.

In Romagna, le linci biancoazzurre di Coach Venco mettono in campo una buona prestazione in un match ben più equilibrato di quanto il netto risultato finale possa suggerire.

OMAG MT San Giovanni in Marignano 3

BSC Materials Sassuolo 0

Parziali 25-16 25-23 25-21

Ritorna all’antico Coach Venco: Scacchetti in palleggio, Busolini opposto, al centro Manfredini e Civitico, in posto quattro Vittorini e Pistolesi. Il libero è Pelloni.

Dall’altra parte della rete, Coach Barbolini scende in campo con Turno in regia, Perovic opposto, al centro Parini e Babatunde, in posto quattro Bolzonetti e Rachkovska. Il libero è Caforio.

Primo set

Il primo strappo del match è di San Giovanni: Bolzonetti sfrutta al meglio il proprio servizio e le padrone di casa allungano 7-3. Pistolesi in diagonale tiene a contatto le sue (10-6), poi Masciullo entra per Scacchetti, out per infortunio alla caviglia sinistra.

Babatunde in fast chiude uno scambio lungo (13-7) poi due errori in casa Sassuolo regalano a San Giovanni il 16-9: due muri consecutivi e la OMAG vola (18-9). Due nelle giocate di Pistolesi scuotono le sue (20-12), che poi firma anche la diagonale stretta del 22-15. L’attacco di Bolzonetti vale il 24-16, prima del 25-16 finale.

Secondo set

Coach Venco cerca soluzioni spostando Manfredini in posto quattro, Vittorini in due e Busolini al centro.

La partenza di Sassuolo è buona (0-2), poi il diagonale stretto di Bolzonetti valgono il pareggio (3-3). Parini a muro ferma Manfredini (6-4), poi la centrale della OMAG ci mette la firma anche dai nove metri per il 9-5. Sassuolo si mantiene in scia (11-8), poi Manfredini mette a terra il 14-12. Il pareggio è firmato Busolini, che dai nove metri trova il 16-16. San Giovanni però non si scompone e torna avanti (19-17): Sassuolo si mantiene a contatto con Civitico (20-18, 22-20). Un errore al servizio regala a San Giovanni il 24-21, ma Sassuolo non si scompone ed annulla due setball (25-23), prima del diagonale di Perovic che vale il 25-23.

Terzo set

L’avvio di terzo set è equilibrato (3-3), poi Manfredini piazza due ace per il 3-7. San Giovanni non si scompone ed accorcia 5-7, poi Babatunde mette a terra la palla del -1 (7-8). L’ace di Pistolesi vale l’8-11, poi San Giovanni approfitta di due errori in casa Sassuolo per pareggiare 12-12. Bolzonetti dai nove metri mette a terra il punto del vantaggio (14-13), con Sassuolo che rimette la testa avanti con Pistolesi (15-16). Le due formazioni procedono a braccetto, poi le padrone di casa trovano l’allungo con Bolzonetti (19-17). Civitico tiene a contatto le sue (20-19), ma Perovic non ci sta e firma il 24-21: chiude l’opposto di San Giovanni 25-21 con l’OMAG che ottiene così la vittoria piena che vale l’accesso ai Play Off promozione con due giornate di anticipo.