Sport, a Modena le società “guidano” i cittadini nelle aree fitness

Illustrare ai cittadini le corrette modalità di utilizzo delle attrezzature sportive installate nelle aree verdi di Modena per promuoverne la conoscenza e, quindi, la frequentazione. Sono gli obiettivi di “Conosci le aree fitness nei parchi”, l’appuntamento diffuso in programma sabato 1 e domenica 2 aprile in sette aree fitness della città, dove le associazioni e società sportive del territorio sono a disposizione dei modenesi per spiegare come fare attività sportiva e motoria all’aperto.

A presentare l’iniziativa nella mattinata di oggi, venerdì 31 marzo, cogliendo l’occasione per ‘rinnovare’ una delle tre nuove aree fitness da poco completate in città, al parco Berlinguer in viale Indipendenza, sono stati l’assessora allo Sport Grazia Baracchi, l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Bosi, la referente per il territorio di Modena di Sport e Salute (la società dello Stato che promuove lo sport e i corretti stili di vita) Patrizia Marchesini e i rappresentanti di alcune delle associazioni e società sportive coinvolte nell’appuntamento. In città, le aree fitness a disposizione dei cittadini realizzate in parchi e spazi verdi negli ultimi due anni, tre delle quali da poco completate e rese fruibili: oltre a quella nel parco Berlinguer a Modena est, anche quelle nell’area verde Boccaccio alla Sacca e al parco Melotti di Cognento.

“Sostenere che è fondamentale promuovere sani stili di vita – afferma l’assessora Baracchi – vuol dire creare le condizioni affinché questo sia possibile. I progetti diffusi nei parchi a favore dello sport e dell’attività motoria, pensati e programmati con la rete delle società sportive locali, vogliono dare proprio questo tipo di risposta a cittadini di diverse fasce d’età e rappresentano anche l’occasione per conoscere le tante opportunità disponibili a Modena, per informarsi e per sensibilizzare”.

Per l’assessore Bosi, “le aree fitness all’aperto, come anche le aree gioco, non solo svolgono una funzione sociale di aggregazione ma, portando questi luoghi a una maggior frequentazione, consentono di aumentarne la sicurezza. Arricchire i nostri parchi di strutture come queste – ha aggiunto – determina infatti la possibilità di vivere lo spazio pubblico in modo sano e sicuro”.

L’appuntamento del weekend per imparare a utilizzare a pieno le strutture, promosso dal Comune, rientra nell’ambito delle azioni finalizzate a diffondere la pratica sportiva all’aperto, individuando i parchi come luoghi per incentivare il benessere psicofisico e sociale dei cittadini.

L’iniziativa sarà ad accesso libero e gratuito senza prenotazione. Nel dettaglio, sabato 1 e domenica 2 aprile al parco Novi Sad sono presenti gli istruttori e i tecnici di Uisp (sabato e domenica dalle 10.30 alle 12); al parco Caduti della Fanfara di via d’Avia nord quelli di Sport E20 (sabato e domenica dalle 10.30 alle 12); al parco Melotti di via Traeri a Cognento quelli di Polisportiva Cognentese (sabato e domenica dalle 10.30 alle 12); al parco della Resistenza di via La Spezia quelli di Pol. 87 e Gino Pini (sabato e domenica dalle 10.30 alle 12); al parco Berlinguer di viale dell’Indipendenza quelli di Polisportiva Modena est (sabato e domenica dalle 10.30 alle 12); al parco Paltrinieri Anderlini di via Boccaccio quelli di Crossfit team 059 (sabato dalle 16 alle 17.30 e domenica dalle 10.30 alle 12); al parco XXII aprile di strada Attiraglio quelli di Narxis (sabato dalle 11.30 alle 13 e domenica dalle 10.30 alle 12).

Per approfondimenti è possibile contattare l’Ufficio sport del Comune al telefono (059 2032712) e via posta elettronica (servizi.sportivi@comune.modena.it).

TRE NUOVE AREE FITNESS A DISPOSIZIONE DEI MODENESI

In città da alcune settimane sono a disposizione dei modenesi tre nuove aree fitness a più stazioni in parchi pubblici: si tratta del parco Berlinguer a Modena est, del parco Paltrinieri Anderlini di via Boccaccio alla Sacca e del parco Melotti di Cognento. E, nel giro di qualche settimana, sarà disponibile anche l’area attrezzata nella zona verde di via Donati, oggetto di una più complessiva riqualificazione.

Le nuove aree fitness, realizzate e collaudate tra dicembre e febbraio per un valore complessivo di 150 mila euro, si vanno ad aggiungere a quella già realizzata nel 2020 al parco Novi Sad e alle tre realizzate a cavallo tra il 2021 e il 2022 nei Quartieri 2, 3 e 4. In particolare, a inizio dello scorso anno sono state completate l’area fitness al parco XXII Aprile, fruibile e accessibile anche all’utenza con disabilità motoria, l’area fitness nella zona verde del Peep D’Avia nord – parco della Fanfara olandese e l’area fitness al parco della Resistenza. In città sono inoltre presenti altre aree attrezzate per lo sport, tra le quali quella al Parco Ferrari e quella ai Torrazzi (quest’ultima frutto di una donazione).

Gli interventi hanno l’obiettivo di valorizzare e migliorare le aree verdi già esistenti sul territorio, rendendo più sicuri e accoglienti gli spazi attrezzati, così da favorirne una migliore e più funzionale fruibilità da parte di un maggior numero e tipologia di utenti, adulti e bambini, anche in un’ottica di inclusione e di aggregazione.

Con l’allestimento di specifici spazi attrezzati per lo sport e l’attività motoria si ampliano, infatti, le opportunità per tutti coloro che utilizzano i parchi e le aree verdi per correre, camminare e praticare attività motoria che diventano, così, sempre più palestre a cielo aperto. Le aree fitness nei parchi aiutano a creare relazioni positive e a promuovere salute e benessere attraverso il movimento, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per sani e corretti stili di vita.

E AL PARCO DELLA REPUBBLICA NUOVI CORSI OGNI WEEK END

Ha preso il via lo scorso fine settimana e proseguirà fino a giugno la fase primaverile del progetto con cui una delle più frequentate aree verdi di Modena, il parco della Repubblica, si trasforma ogni week end in una palestra a cielo aperto che ospita attività gratuite di carattere ludico, motorio e sportivo per bambini, ragazzi, donne e anziani. Attraverso “Sport nei parchi – Urban sport activity and week end”, questa la denominazione dell’iniziativa che si concentra sul parco di via Salvo D’Acquisto, sei società sportive del territorio, selezionate col bando congiunto di Comune e Sport e Salute (la società dello Stato per la promozione dello sport), organizzano infatti corsi e proposte di vario tipo: le nove differenti attività spaziano dallo yoga per donne in gravidanza al “volley argento” per anziani, passando per sessioni di pilates per persone di ogni età e per i percorsi multisport per bambini (online il calendario: www.comune.modena.it/argomenti/sport).

Come previsto dal bando alla base del progetto annuale, le società coinvolte (World child sport, Lust – Centro La Fenice, Stella azzurra sport, Polisportiva Morane, Pentathlon Modena e Volley Academy Modena) sono coordinate tra loro per dare vita a una “isola sportiva” che entra in funzione dal venerdì pomeriggio alla domenica mattina. Nel resto della settimana i sei soggetti possono utilizzare gli spazi per proporre attività ai propri iscritti, mentre una parte dell’area verde, in giornate appositamente organizzate, può accogliere altre società sportive, con l’obiettivo di promuovere discipline meno conosciute o innovative.

L’iniziativa era stata presentata nel 2021 nell’ambito dell’avviso pubblico “Sport nei parchi”, bandito da Sport e Salute, ed era stato ammesso ai finanziamenti col massimo punteggio. La scelta della collocazione degli spazi, da parte dell’Amministrazione comunale, era ricaduta sul parco della Repubblica, che meglio rispondeva ai criteri proposti dal bando, poiché posizionato al centro di una zona residenziale e alla confluenza di diverse piste ciclabili, caratteristiche che lo rendono facilmente accessibile, oltre a una conformazione adatta a percorsi di trekking e alla presenza di numerosi punti attrezzati per attività diverse, come due aree gioco per i bambini. “Urban sport activity and week end” ha un valore complessivo di circa 24mila euro, di cui 13mila euro a carico del Comune.