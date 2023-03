Formigine, nel consiglio del 30 marzo intervenuti i presidenti dei consigli di frazione

Si è tenuto ieri sera al castello di Formigine il terzo consiglio comunale dell’anno: i lavori si sono aperti con l’audizione dei presidenti dei Consigli di frazione, con le relazioni di Simona Gibellini (Formigine), Cecilia Camellini (Casinalbo), Sonia Tagliazucchi (Magreta), Mauro Comini (Corlo), Michele Bilotta (Colombaro) e Maurizio Tebaldi (Ubersetto).

Dopo una interpellanza sulla manutenzione del sottopasso ciclopedonale della Bertola, il consiglio ha approvato la delibera di “Convenzione per la gestione in forma associata del sistema turistico territoriale intercomunale dei comuni di Maranello, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia”. L’atto conferma il Comune di Maranello come capofila del sistema turistico “Maranello Plus”, e sede fisica dello IAT associato. Nell’ambito dei comuni aderenti, lo IAT collocato presso il Museo Ferrari di Maranello eserciterà le funzioni di accoglienza e informazione per i sette comuni firmatari. Approvata infine dal consiglio una mozione sul tema del rispetto dei diritti umani in Afghanistan che chiede “al Ministero degli Esteri italiano di esercitare tutte le pressioni politiche, economiche, industriali e altro verso il regime afghano al fine di porre termine alla repressione in corso, particolarmente odiosa in quanto caratterizzata da una forte discriminazione basata sul sesso” e anche di “mettere a disposizione un punto facilmente accessibile in cui poter firmare l’appello di Amnesty International”.